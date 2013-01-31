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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

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محصول انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی ملت های مسلمان قابل مشاهده است

محصول انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی ملت های مسلمان قابل مشاهده است

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: محصول شیرین انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها در داخل کشور، بلکه در بیداری اسلامی ملت های مسلمان منطقه نیز قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله مطلبی صبح پنج شنبه در نخستین روز از دهه فجر در مراسم گلباران تمثال امام خمینی(ره) در بجنورد عنوان کرد: بزرگترین سرمایه نظام اسلامی مردم هستند و در واقع آنان در تمامی صحنه های انقلاب و نظام در صف مقدم مبارزه بوده اند.

وی اظهار داشت: تلاش و استقامت ستودنی مردم برای پیروزی انقلاب و تداوم نظام اسلامی به دلیل حرکت بر مبنای اسلام و رهبری دینی این نظام بوده و مردم نیز همواره از این دست آورد ذی قیمت خود در برابر دشمنان محافظت می کنند.

مطلبی اضافه کرد: در حال حاضر و پس از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی محصول شیرین این انقلاب نه تنها در داخل کشور، بلکه در بیداری اسلامی ملت های مسلمان منطقه نیز قابل مشاهده است.

وی افزود: امروز با بیداری اسلامی مردم ستمدیده کشورهای منطقه و با سرنگون شدن دیکتاتورهای دست نشانده آمریکا و دیگر کشورهای استکباری، سلطه استکبار روز به روز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش می یابد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی در ادامه با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان در مهر ماه سال جاری عنوان کرد: سفر رهبری به خراسان شمالی فرصت خدمت رسانی به مردم این استان را دوچندان کرده و لازم است مسئولین از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کنند.

وی خطاب به مسئولین دستگاه های اجرایی خراسان شمالی از آنان خواست تا با تلاش مضاعف و تشریک مساعی در جهت پیشرفت استان و خدمت به مردم بیش از پیش کوشا باشند.
 

کد مطلب 1804853

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