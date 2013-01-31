همایش تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان تبریز پیش از ظهر پنج شنبه مصادف با اولین روز از دهه مبارک فجر ، با حضور در محضر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه شهرستان تبریز بار دیگر با آرمان های معمار کبر انقلاب اسلامی ایران ، امام خمینی (ره) و شهدای ایران اسلامی تجدید میثاق کردند.

این همایش با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان تبریز ، خانواده های شهداء ، جانبازان ، روحانیت و مدران دستگاه های اجرایی استان در محل سالن همایش مصلی اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و رئیس ستاد دهه فجر در استان طی نانی اظهار داشت: این همایش ، اولین برنامه از برنامه های دهه فجر امسال است که در این 10 روز برنامه های مختلف فرهنگی متعددی با محوریت انقلاب اسلامی ایران در سطح استان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اصلی ترین برنامه ستاد دهه فجر استان اذربایجان شرقی ، برپایی هرچه با شکوه تر و پرشورتر راهپیمایی 22 بهمن است که بار دیگر به مستکبرین جهان نشان خواهد داد که مردم ایران اسلامی تا خون در بدن دارند از آرمان های انقلاب و امام خمینی (ره) و شهدای ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.