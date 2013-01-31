نمایشگاه دهه فجر در اسکله بزرگترین بندر صیادی کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور فرماندار شهرستان دیر، امام جمعه موقت این شهر و با حضور تعدادی از مسئولان و مردم این شهرستان، برنامه‌های دهه مابرک فجر در شهرستان دیر آغاز شد.

نواخته‌شدن زنگ انقلاب با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و اهتزار پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی آغاز شد و اجرای سرود و قرائت مقاله در مورد پیروزی انقلاب اسلامی از برنامه‌های ویژه این آئین بود.

فرماندار شهرستان دیر در این آئین اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی ثمره خون‌های پاک شهیدان، مجاهدت‌های حضرت امام خمینی (ره)و علمای دین مبین اسلام است.

علی بحرانی از مردم همیشه در صحنه دیر خواست تا در راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور خود برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زنند .

همچنین در این روز نمایشگاه دهه فجر در اسکله صیادی دیر افتتاح و مورد بازدید علاقه مندان قرار گرفت.