به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندرآبادی صبح پنج شنبه در دیدار اعضای شورای اداری شهرستان شاهرود با امام جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه فضای حاکم بر کشور متاثر از قرآن است و این مهم برای همه مسئولان جای افتخار دارد افزود: خدمت صادقانه و بیمنت به مردم شریفی که ثابت کردهاند مشکلات موجود باعث دلسردی آنها نشده و هرگز از آرمانهای امام(ره)، شهدا و فرمایشات مقام معظم رهبری فاصله نخواهند گرفت، توفیق الهی است که نصیب ما شده است.
وی خاطر نشان کرد: دهه فجر فرصتی است تا یک بار دیگر اهداف و برکات انقلاب اسلامی را تداعی و یادآوری کنیم و قدر و منزلت این جایگاه والا را ارج نهیم.
فرماندار ویژه شهرستان شاهرود اضافه کرد: دهه فجر یادآور مقاومت ملت ایران و ایستادگی و مبارزه با ظلم ستم و پیروزی حق بر باطل است.
بندرآبادی ادامه داد: پیروزی در دهه فجر از هوشیاری ملت خداجوی ایران به رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام عظمای ولایت سرچشمه گرفته است.
معاون استاندار سمنان ضمن گرامیداشت سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز در آستانه سی و پنجمین سال جشنهای دهه مبارک فجر شاهد برکات صدور انقلاب اسلامی ایران به همه جهان هستیم که بیداری ملتهای مسلمان و جنبشهای ضد سرمایهداری تنها بخشی از آن است.
بندرآبادی اظهار داشت: امام راحل به مسلمانان و آزادگان آموخت که ایستادگی در برابر ظلم و جور، ارزش هرگونه مقاومت و تلاشی را دارد و نتیجه آن بیداری و پیروزی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال 78 پروژه با اعتباری معادل 350 میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح خواهد شد.
شایان ذکر است که پیش از این دیدار ازسوی مردم، مسئولان و خانواده معظم شهدا، گلزار مطهر شهدای شاهرود غبار روبی و گلباران و در ادامه با خانواده شهید شهابالدین ادریسآبادی و جانباز 70درصد محمد علی مهدیان دیدار شد.
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