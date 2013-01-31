ترخیص وسائط نقلیه به مناسبت دهه مبارک فجر در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مقصود شمس آذر ضمن تبریک دهه مبارک فجر و آغاز جشن های پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افزود: این فرماندهی در نظر دارد وسائط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت های توقیفی که دارای جرائم کیفری نبوده و فقط بر اساس تخلفات راهنمائی و رانندگی توقیف شده اند را ترخیص کنند.

وی اظهار داشت: به همین مناسبت کلیه وسائط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت های توقیفی از روز پنج شنبه 12 بهمن ماه بمدت 10 روز کاری ترخیص خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت:صاحبان وسائط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت ها با به همراه داشتن کارت وسیله نقلیه ،کارت ملی یا شناسنامه خود و سند خودرو و موتور سیکلت ، به ستاد ترخیص واقع در محل راهنمائی و رانندگی استان و شهرستان های تابعه مراجعه و نسبت به ترخیص وسائط نقلیه خود اقدام کنند .

سرهنگ شمس آذر گفت: این تسهیلات شامل وسائط نقلیه اعم از خودرو وموتورسیکلت هایی که بر اساس پرونده های قضایی توقیف شده و منع قانونی برای ترخیص دارند نخواهد شد .

مواد مخدر شیشه و هروئین از دو باند مواد مخدر درزنجان کشف شد



رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از شناسایی و دستگیری اعضا دو باند مواد مخدر و کشف ماده شیشه و هروئین از این باندها خبرداد.

سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر این استان با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: ماموران با انجام کار اطلاعاتی شبانه روزی موفق شدند اعضا اصلی این باند ها را شناسایی کنند.

سرهنگ شیرمحمدی تصریح کرد: با شناسایی عضو اصلی این باندها دستور دستگیری آنان صادر و تلاش برای متلاشی نمودن این باند ها با جدیت پیگیری شد.

وی با اشاره به شناسایی اعضا این باند خاطرنشان کرد: ماموران در تحقیقات خود دریافتند اعضا این باند بصورت خیلی حرفه ای موادمخدر از نوع شیشه و هروئین را از استان البرز تهیه و پس از انتقال به شهرستان زنجان و از طریق عوامل خود توزیع می کنند.

رئیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت : در این راستا تیم های ویژه اداره اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر، متهمان را زیر نظر گرفته و پس از اطمینان از حمل مواد مخدر توسط آنان وارد عمل شده و هر چهار متهم را در دو عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ شیر محمدی افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از این متهمان 250 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و 36 گرم هروئین کشف کنند.

