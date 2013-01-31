  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

رستگاری:

آغاز فعالیت کمیته مساجد ستاد دهه فجر یزد/ برگزاری ده‌ها برنامه در مساجد

آغاز فعالیت کمیته مساجد ستاد دهه فجر یزد/ برگزاری ده‌ها برنامه در مساجد

یزد - خبرگزاری مهر: با آغاز ایام الله دهه فجر، کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان یزد فعالیت خود را آغاز کرد و در این ایام بیش از ده ها برنامه فرهنگی، ورزشی و مذهبی اجرا می کند.

سرپرست کانون مساجد استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد 400 ستاد مردمی در سطح مساجد و تبیین و فرهنگ سازی مردمی بودن انقلاب اسلامی و جشن های دهه فجر از جمله برنامه های این کمیته در سطح استان یزد است.

محسن رستگاری از نورافشانی مساجد در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: برگزاری مسابقه پیامکی به مناسبت ایام الله دهه فجر در کانون فرهنگی هنری شمیم رضوان از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این ایام است.

رستگاری بیان کرد: برگزاری سخنرانی و تبیین اهداف انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در کانون های فرهنگی هنری مساجد از دیگر برنامه های کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان یزد است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات تنیس روی میز و مسابقات فوتبال دیجیتالی جام دهه فجر اظهار داشت: در این ایام نشست های تخصصی با موضوع مساجد و مهدویت، مساجد و ولایت فقیه، نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و نقش مساجد در بیداری اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1804861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید