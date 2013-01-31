سرپرست کانون مساجد استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد 400 ستاد مردمی در سطح مساجد و تبیین و فرهنگ سازی مردمی بودن انقلاب اسلامی و جشن های دهه فجر از جمله برنامه های این کمیته در سطح استان یزد است .

محسن رستگاری از نورافشانی مساجد در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: برگزاری مسابقه پیامکی به مناسبت ایام الله دهه فجر در کانون فرهنگی هنری شمیم رضوان از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این ایام است .

رستگاری بیان کرد: برگزاری سخنرانی و تبیین اهداف انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در کانون های فرهنگی هنری مساجد از دیگر برنامه های کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان یزد است .