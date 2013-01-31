طرح هدفمندی یارانه ها درفضای ملتهب انتخابات عقیم می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی که به یاسوج سفر کرده است، ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قانون هدفمند سازی یارانه ها نیاز کنونی اقتصاد کشور است و باید روی آن طراحی خوبی انجام شده و بعد اجرا شود.

وی مطالعه کارشناسی، فضای امن برای اجرا و اجرای دقیق را از شروط اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: هر کدام از این سه رکن وجود نداشته باشد، هر قانونی و به خصوص قانون هدفمندی عقیم و ناکام خواهد ماند.

وی با بیان اینکه دست دولت را برای اجرای این طرح در زمان مناسب می بوسیم، اظهار داشت: فضای انتخابات فضا هیجانی و ملتهب است و این طرح در این فضا آسیب خواهد دید.

پورمحمدی بیان کرد: از یک ماه دیگر فضای جامعه به سمت هیجانات شدید انتخاباتی می رود و هیچ طرح بزرگی خوب اجرا نمی شود چه برسد به طرح مهمی همچون هدفمند سازی یارانه ها.

وی عنوان کرد: با این حال فضا برای مباحثه وجود دارد و مجلس می تواند بررسی و تصویب کند اما اجرای آن را به بعد از انتخابات موکول نماید.

پورمحمدی تاکید کرد: اقتصاد ما به جراحی نیاز دارد و بخشی از این جراحی در هدفمندی شکل خواهد گرفت.

وی همچنین اجرای اصل 44، اصلاح محیط کسب و کار و سالم سازی زیرساختها را از دیگر ضروریات توسعه و رشد اقتصادی کشور عنوان کرد.

هنوز برای کاندیدا شدن تصمیمی نگرفته ام

رئیس سازمان بازرسی کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا در صحنه انتخابات تا آخر حضور می یابد، بیان داشت: برای رای دادن و حمایت از فضای انتخاباتی تا

آخر هستم اما به عنوان کاندیدا هنوز تصمیمی نگرفته ام.

پورمحمدی افزود:‌ اگر تصمیم گرفتم نامزد شوم به وقتش اعلام می کنم.

وی تصریح کرد: با این حال همه باید برای نشاط فضای انتخابات و قانون مداری تلاش کنیم تا این انتخابات بهتراز گذشته اجرا شود.

در انتخابات آینده شاید نیازی به مدلهای ائتلافی نباشد

پورمحمدی همچنین در خصوص ائتلافهای انتخاباتی گفت: ائتلافی که فراگیر باشد و به وحدت کمک کند بسیار خوب است.

وی افزود: البته شاید نیازی به این مدلها و فرمولها هم نباشد و بافت و ترکیب رقبا در شرایطی قرار گیرد که همه به صحنه بیایند.

پورمحمدی گفت: باید مراحل مشارکت و کاندیداها و جناح بندی ها مشخص شود و آن موقع می توان نقشه های دقیقتری کشید.

وی تصریح کرد: جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و مراکز اصلی اصولگرایی در کشور تلاششان این است که یک دولت ولایی، توانمند، اصولگرا، پرکار، عاقل و پیش برنده کشور روی کار بیاید و همه باید تلاش کنیم این اتفاق در کشور بیفتد.

وی در خصوص شعارش در انتخابات آینده نیز گفت: هر موقع آمدم، شعارم را هم می گویم.