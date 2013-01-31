کارگاه عملی هرس درختان میوه هسته دار در تاکستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عین الله زارعی در این باره اظهارداشت: کارگاه عملی یک روزه هرس درختان میوه هسته دار شامل: شلیل و هلو توسط شرکت تعاونی کشاورزی میوه های سردرختی گوهردشت تاکستان برگزار شد.

رییس اداره تعاون روستایی شهرستان تاکستان پیرامون این کارگاه عملی افزود: این دوره عملی ویژه باغداران و افراد عضو تعاونی کشاورزی میوه های سردرختی تاکستان برای آشنایی با نحوه و روش های هرس، فرم دهی و باردهی درختان میوه هسته دار انجام شد.

وی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت بالای بخش کشاورزی و باغداری شهرستان تاکستان بیان کرد: با توجه به پتانسیل بالقوه این شهرستان در تولید محصولات باغی و نیاز بهره برداران بخش باغی به آموزشهای جدید در روند افزایش کمی و کیفی محصولات، این کارگاه با حضور 30 نفر از بهره برداران برگزار شد.

عرضه هفت هزار تن محصولات کشاورزی در قزوین

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین، از عرضه هفت هزار تن محصولات کشاورزی و دامی از طریق مراکز و غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی خبر داد.

ناطق معین ‌الدین اظهارداشت: خرید توافقی محصولات کشاورزی از سیاست‌های بسیار مهم دولت است که در راستای کاهش خریدهای تضمینی و بالا بردن کیفیت محصولات انجام می شود.

وی افزود: با ساماندهی و باز مهندسی تشکل‌های زیر پوشش به دنبال افزایش و گسترش فعالیت‌ تعاونی‌ها در حوزه کاری، به‌ خصوص فعالیتهای بازرگانی هستیم.

معین‌الدین بیان کرد: از میزان 99 هزار تن محصولات توافقی خریداری شده توسط شبکه تعاون روستایی استان قزوین، مقدار هفت هزار تن محصولات شامل میوه و سبزیجات، حبوبات، پیاز و سیب ‌زمینی و محصولات جالیزی، پروتئینی، کالاهای اساسی، شیر و سایر محصولات از طریق غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی شبکه تعاون روستایی با کیفیت و قیمت مناسب به مصرف ‌کنندگان عرضه شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین یادآورشد: ارزش ریالی محصولات عرضه شده در غرف بیش از 75 میلیارد ریال است.

