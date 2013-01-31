راه های مواصلاتی 15 روستا در آذربایجان شرقی همچنان مسدود هستند

اکبر آگاه وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا ساعت 12 امروز راه های مواصلاتی 15 روستا در شهرستان های سراب، ورزقان و هریس مسدود مانده اند.

وی ادامه داد: به احتمال فراوان تا ساعت چهار بعد از ظهر امروز بیش از نیمی از این راه ها باز شوند.

آگاه وظیفه افزود: تا عصر دیروز نیز حدود 45 روستا در استان مسدود بودند که با تلاش های راهداران استان این مشکل برطرف شده و هم اکنون نیز همکاران راهداری در حال تلاش برای بازگشایی سایر راه های مسدود شده هستند.

وی با اشاره به آماده باش کامل نیروهای راهداری استان اظهار داشت: طبق پیش بینی هواشناسی از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که طی آن احتمال بسته شدن برخی راه ها بر اثر بارش برف و باران وجود دارد.

رئیس اداره نگهداری راه های آذربایجان شرقی افزود: راهداران استان هم اکنون در تمام نقاط در حال آماده باش برای جلوگیری از بسته شدن راه ها هستند.