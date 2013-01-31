تمثال امام خمینی(ره) در مزار شهدای قزوین گلاب باران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از دهه مبارک فجر با رژه موتورسوران جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی در استان قزوین آغاز شد.

همچنین ظهر پنجشنبه در سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن اسلامی در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندارقزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی، مزار شهدای شهرستان قزوین گلباران شد.

شرکت کندگان در این مراسم در اولین روز از دهه مبارک فجر با شهدای انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل(ره) تجدید بیعت کردند.