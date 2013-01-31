تصمیمات غیرکارشناسی دراقتصاد بی تقوایی است/نبایدبرای کسب محبوبیت شعار بی اساس داد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع نخبگان و فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: انقلاب اسلامی پس از 33 سال همچنان مشعلی فراروی ملت های جهان و آشکار کننده بدی ها و ظلم ها و یاور ستمدیدگان است.

وی با بیان اینکه برخی کشور ها به دنبال ایجاد تاریکی برای ضایع کردن حقوق دیگران و تحقیر خوبی ها هستند، افزود: هنر این انقلاب نورافشانی در دنیا برای از بین بردن تاریکی ها بود و علت دشمنی ها با جمهوری اسلامی ناشی از همین است.

مهمترین دستاورد انقلاب دشمنی دشمنان حقیقت با ماست

پورمحمدی بیان داشت: کشورهای غربی در حالی ایران را متهم به خشونت می کنند که اکنون در دنیا برای فروش اسلحه مسابقه گذاشته اند و در نقاط مختلف دنیا درگیری ایجاد و خشونت را ترویج می کنند.

وی یادآور شد: آنها دیکتاتورهای منطقه را حمایت می کنند در حالی که شعار دموکراسی سر می دهند و حتی اجازه برگزاری انتخابات در بحرین وسوریه را برای مشخص شدن اکثریت مردم نمی دهند.

پور محمدی با بیان اینکه غربی ها ایران را متهم به تلاش برای ساخت بمب هسته ای می کنند در حالی که خودشان هشت هزار بمب هسته ای دارند، افزود: اسرائیل 200 تا 300 کلاهک هسته ای دارد اما هیچگاه از آن بازرسی نکرده اند.

وی با بیان اینکه ایران به دنبال بمب هسته ای نیست، تصریح کرد: جمهوری اسلامی با انفجار نور حقیقت پیشرفت می کند و نیازی به بمب هسته ای ندارد.

پورمحمدی عنوان کرد: کشوری جعلی اسرائیل اکنون با داشتن بمب هسته ای، کشور ایران با تمدن چندهزار سال را تهدید می کند اما کشورهای غربی هر روز اقدام به تهدید و تحریم جمهوری اسلامی می کنند و دم از آزادی و عدالت می زنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: مهمترین دست آورد انقلاب اسلامی این است که دشمنان انسانیت و حکام مرتجع، دشمنان ما هستند.

وی افزود: این برای انقلاب ما افتخار است که دشمن دشمنان حق و عدالت هستیم و این نشان می دهد که ما در جبهه نور و شرافت قرار داریم.

نباید برای کسب محبوبیت شعار بی اساس داد

پور محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نباید برای کسب محبوبیت شعار بی اساس داد و برای حذف رقیب وعده بی خود ندهیم و ماجراجویی نکنیم.

وی تقوا و امانتداری را دو شرط مهم مدیریت عنوان کرد و اظهار داشت: مهمترین تقوا در نظام اسلامی تصمیم گیری بر اساس مطالعه و کارشناسی است و کسی که غیر کارشناسانه تصمیم بگیرد بی تقواست.

پورمحمدی بیان داشت: مدیری که بدون دقت و مطالعه تصمیم می گیرد امانت دار خوبی برای مردم نخواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه خیلی ها می گویند باید در برخی مسائل ریسک کرد، گفت: ریسک زمانی درست است که با محاسبات دقیق باشد و ریسک بدون محاسبه نوعی قمار است و این در مدیریت و اقتصاد درست نیست.

وی اظهار داشت: کسی حق ندارد در بیت المال مسلمین ریسک کند و سرمایه های مردم را هدر دهد.

ادبیات دروغ و تهمت در کشور رواج یافته است

پورمحمدی همچنین گفت: متاسفانه امروزه ادبیات دروغ، تهمت و هتاکی در کشور رایج شده و تا کسی خلاف میل ما حرف می زند اورا متهم می کنیم.

وی افزود: اینگونه مسائل بر خلاف اخلاق اسلامی است و باعث می شود از مرز تقوا فاصله بگیریم.

پورمحمدی یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور را عدم رعایت مرزهای عدالت و تقوا دانست و بیان داشت: تصمیمات غیر کارشناسی در اقتصاد نوعی بی تقوایی است زیرا مردم را به مصیبت دچار می کند.

وی افزود: در برخی جاها نیز اسراف کرده و بی گدار هزینه نمودیم و در آن ماندیم.

وی اقتصاد مقاومتی را رعایت کارشناسی و کور کردن چشم طمع دشمن عنوان کرد و اظهار داشت: اسراف در هزینه کردن سرمایه های کشور خواست دشمن است زیرا او به دنبال هزینه کردن منابع ما و مصرف کننده کردن کشور ماست.

هزینه کردن در مسائل فاقد اولویت به تولید ضربه می زند

پور محمدی تصریح کرد: هدف دشمن ایجاد وابستگی در کشور است و هرچه در زمینه تولید کم کار کنیم، وابستگی را افزایش داده و اقتصاد مقاومتی را تضعیف کرده ایم.

وی تولید و خودکفایی را رمز تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و بیان داشت: اگر به دنبال خودکفایی هستیم باید به جای هزینه های دیگر، کارخانه ها را بنا کنیم.

وی افزود: هزینه کردن در مسائل رفاهی و فاقد اولویت، به تولید ضربه می زند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم تحقق می یابد، اظهار داشت: مردم وقتی مشارکت می کنند که مسئولین خوب عمل نمایند و در غیر این صورت جبهه جهاد اقتصادی شکل نمی گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: مصرف سرمایه های کشور به جای حفظ و افزایش آن جهاد اقتصادی را تضعیف می کند.

وی همچنین یادآور شد: سازمان بازرسی هرکجا که احساس کرد بازرسی ممکن است به فضای کار و اشتغال ضربه بزند، از این کار خود داری کرد زیرا معتقدیم برای رفع یک فساد کوچک نباید یک فشاد بزرگتر ایجاد شود.

پورمحمدی بزرگترین فساد را بیکاری عنوان کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم تا این فساد کاهش یابد.