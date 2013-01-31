سرمایه گذاری 159 میلیارد پوندی انگلیس برای حفظ قدرت نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به موجب برنامه انگلیس برای 2012 تا 2022 میلادی، لندن مبلغ 159 میلیارد پوند در بخش تجهیزات نظامی خود سرمایه گذاری می کند.

این برای نخستین بار است که وزارت دفاع انگلیس چنین برنامه بلند مدتی را در بخش تجهیزات نظامی این کشور به اجرا می گذارد.

این برنامه بلند مدت و پرهزینه در حالی به اجرا گذاشته می شود که در سالهای گذشته فرماندهان ارتش انگلیس انتقادت زیادی را از مدیریت غلط و نبود تجهیزات مناسب در ارتش انجام داده بودند.

علاوه بر آن انگلیس در حالی این هزینه را در بخش تجهیزات نظامی انجام می دهد که بواسطه طرح کاهش شمار نظامیان ارتش انگلیس، هزاران نفر از پرسنل ارتش بریتانیا در سالهای آینده بیکار خواهند شد.