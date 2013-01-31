به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی براتی اظهار داشت: طرح تربیت مربی - مبلغ دانش آموزی و دانشجویی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 88 به قم است که به عنوان طرح "راهبر" نام گرفته است.



وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح آماده ساختن گروهی از طلاب و مبلغان خواهر و برادر برای برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس و دانشگاه‌ها و نیز برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و پاسخ به شبهات دینی دانش آموزان و دانشجویان است.



براتی با اشاره به استقبال گسترده داوطلبان برای شرکت در این طرح اظهار کرد: پس از ثبت نام داوطلبان، آزمون برگزار شده و 70 نفر از داوطلبان برای شرکت در این طرح برگزیده شدند.



وی مدت زمان اجرای این طرح را 150 ساعت آموزشی در سه ماه اعلام کرد و گفت: کلاس‌های این دوره همزمان با آغاز دهه مبارکه فجر از امروز در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم شروع شده است.



وی بررسی موضوعات مربوط به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و جوانان را مهم‌ترین محور آموزش‌های این دوره ذکر کرد و گفت: موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی، آسیب‌شناسی اجتماعی و جوانان، روانشناسی رشد، روش‌ها و فنون آموزش و تبلیغ، اصول مشاوره، تبلیغ در فضای مجازی، آشنایی با شبهات و شیوه‌های پاسخگویی به آنها، مناسبات روحانیت و جوانان و... در این طرح مورد تاکید قرار می‌گیرد.



به گفته براتی پس از اتمام این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره همراه با بسته فرهنگی اعطا می‌شود و این افراد می‌توانند به مراکز آموزشی مرتبط با نوجوانان و جوانان برای اداره جلسات گفتمان‌های دینی و کرسی‌های آزاد اندیشی اعزام شوند.



اولین گردهمایی داوطلبان در پایگاههای داوطلبی مساجد



بر اساس گزارش هلال احمر استان قم،‌ در راستای تشکیل شبکه عظیم داوطلبی و تقویت روحیه داوطلب محوری و جذب و سازماندهی تیم های داوطلبی درمحلات و مساجد، اولین جلسه با حضور داوطلبان پایگاه داوطلبی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، آیت الله میرعظیمی امام جماعت و مسئول موسسه خیریه حضرت ابوالفضل(ع)، مسئولان جمعیت هلال احمر استان و رابطین پایگاههای داوطلبی مساجد و ادارات برگزار شد.



دراین جلسه که با حضور بیش از 150 نفر تشکیل شد، آیت الله میرعظیمی به ایراد سخنرانی پرداخت و از روحیه داوطلبی به عنوان اخلاق نیکوی ائمه یاد کرده و گفت: در صورتی که داوطلب محوری و اینکه هر فرد مشکل همنوع را مشکل خود بداند و درجهت برطرف کردن آن برآید و از مستمندان دستگیری کند قطعا مشکلات کمتری در جامعه خواهد بود.



این گزارش حاکیست در این گردهمایی در مورد فلسفه تشکیل داوطلبان، سازماندهی آنها و ماموریت های محوله به داوطلبان سخنرانی شد و در خاتمه از داوطلبان فعال پایگاه مسجد حضرت ابوالفضل(ع) با اهدای هدیه تقدیر به عمل آمد.



برپایی نمایشگاه ما می‌توانیم در دهه فجر



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برپایی نمایشگاه ما می توانیم در آستان مقدس امام زاده علی بن جعفر(ع) در دهه فجر خبر داد.



حجت الاسلام شوزب شیری با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم به مناسبت فرارسیدن این ایام عزیز که یادآور افتخار آفرینی‌های ملت ایران است، اقدام به برپایی نمایشگاهی در آستان مقدس امام زاده علی بن جعفر(ع) کرده است.



وی در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه با نام ما می‌توانیم برگزار می‌شود، افزود: این نمایشگاه از روز پنج شنبه مورخ 12 بهمن‌ماه آغاز و تا 22 بهمن ماه نیز ادامه خواهد یافت، البته لازم به ذکر است که ساعات کاری نمایشگاه که در آستان مقدس امام زاده علی بن جعفر(ع) برگزار می‌شود، از ساعت 9 صبح الی 13 و از ساعت 16 الی 19 خواهد بود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان سخنان خود با اشاره به وجود غرفه‌های مختلف نمایشگاه ما می‌توانیم، اعلام کرد: غرفه‌های پاسخگویی به مسائل شرعی، نقاشی کودکان، فروش کتاب های مذهبی و انقلابی، مشاوره وقف و پخش کلیپ‌های تصویری تنها بخشی از غرفه‌های موجود نمایشگاه ما می‌توانیم است.



برگزاری نخستین یادواره شهدای محله امام زاده جعفر شهید(ع)



مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم،‌ با بیان اینکه گرامیداشت جایگاه والای شهدا یکی از الزامات اجتماع دینی است، اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در راستای گرامیداشت جایگاه شهدای محله امام زاده جعفر شهید(ع)، اقدام به برپایی یادواره شهدا با همکاری حوزه مقاومت بسیج سیزده شهید محمدی وشهرداری منطقه 6 کرده است.



مهدی قائم پناه در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین یادواره شهدای محله امام زاده جعفر شهید(ع) در آستان مقدس امام زاده جعفر شهید(ع)، ادامه داد: این مراسم که با محوریت گرامیداشت جایگاه سردار جاوید الاثر، حجت الاسلام صادق محمدی برگزار می شود، به منظور گرامیداشت 18 شهید محله امام زاده جعفر شهید علیه السلام برپا خواهد شد.



وی با بیان اینکه سخنرانان این مراسم سردار قریشی و دکتر رستمی هستند، اعلام کرد: سید علی حسینی نژاد مدیحه سرایی برای اهل بیت(ع) و رزمندگان اسلام را برعهده دارد البته لازم به ذکر است که این مراسم در ساعت 18 روز جمعه مورخ 13 بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

