مشکل اصلی قطار شهری تبریز؛ عدم تملک 5 ایستگاه توسط شهرداری

جواد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر به پیشرفت های جدید پروژه اشاره کرد و گفت: الان تجهیزات ثابت در فاز اول در حال نصب است و بیش از 95 درصد تجهیزات ثابت فاز اول خریداری و حمل شده، بخشی در حال نصب است و بخشی دیگر در گمرک٬ در حال ترخیص است که بلافاصله بعد از ترخیص نصب خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت خوب فازهای بعدی ٬ افزود: در تمامی ایستگاهها عملیات ساختمانی ادامه دارد، تونل عمیق هم در حال حفاری بوده، بطوریکه دستگاههای حفار به میدان قونقا نزدیک شده اند.

وی همچنین در خصوص بودجه های تخصیص یافته گفت: در سال 1391 تا به حال 50 درصد از اعتبارات عمرانی توسط دولت تخصیص داده شده که برای پیشرفت پروژه هزینه گردیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان تخصیص به 70 درصد برسد.

وی همچنین پیشرفت های فیزیکی سه کلانشهر تبریز٬ اصفهان و شیراز را با توجه به همزمانی شروع به کار برابردانست و گفت: آنچه که قطعی است با مختصر تحمّل و مدارا ، مردم تبریز شاهد بهره برداری از فاز اول متروی تبریز خواهند بود.