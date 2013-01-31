احمدی نژاد نشان ملی هنر را به رشیدی و کشاورز اعطا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به محمدعلی کشاورز و داود رشیدی نشان ملی درجه یک فرهنگ و هنر اعطا شد.



در این مراسم قرار بود به سرکار ژاله علو وجمشید مشایخی و عزت‌الله انتظامی نیز نشان فرهنگ و هنر اعطا شود که این سه هنرمند به دلیل کسالت و کهولت سن امکان حضور نیافتند.



رییس‌جمهور در این مراسم همچنین از برگزیدگان سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در رشته‌های مختلف با اهدای لوح سپاس، تقدیر کرد.

وی همچنین در سخنانی تاکید کرد که وزارت ارشاد لازم است به هنرمندان به ویژه اهالی تئاتر اعتماد کند.