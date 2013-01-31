قوای سه گانه باید بر مبنای اسلام حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر پنج شنبه در همایش تجدید میثاق ملت با آرمان های انقلاب اسلامی ایران با اشاره به آفت هایی که نظام اسلامی را تهدید می کند، گفت: آفت های زیادی در حال حاضر ایران اسلامی را تهدید می کند ولی نباید با توجه به آفت های بیرونی از توجه به آفت های داخلی که یکی از آن ها تفرقه و اختلاف بین مسئولان و گاهی نیز بین مردم است غافل شویم.

وی افزود: تاثیر تفرقه و اختلاف داخلی به مراتب بیش تر از تهدیدات خارجی است چرا که امام خمینی (ره) نیز فرمودند که هرگاه دنیا طلبی و قدرت طلبی بر وحدت بین مسئولان و مردم ترجیح داده شود آرام آرام ، شکست خودنمایی خواهد کرد.

آیت الله شبستری در ادامه سخنان خود گفت: انقلاب ها در سراسر جهان رویدادهای عظیم و به یاد ماندنی هستند ولی انقلاب اسلامی مردم ایران اسلامی در سال 57 با دیگر انقلاب های موجود و شکل گرفته تفاوت های بسیاری داشته است.

وی در این راستا گفت: انقلاب اسلامی ایران را در آن شرایط نامساعد زمانی می توان نوعی معجزه قلمداد کرد که مشیت خداوند متعال این بود که ملتی که هیج سلاحی در دست ندارند با پیروی از ولی فقیه خود بتوانند رژیم منحوس و غاصب 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کنند.

وی در خصوص شرایط نامساعد زمانی ابراز داشت: ملت ایران زمانی انقلاب کردند که دو ابر قدرت جهان یعنی بلوک شرق و بلوک غرب با یگدیگر مشغول جنگ و منازعه بودند و هر یک از این دو ابر قدرت سعی می کردند که کشورهای هم پیمان خود راحمایت کنند.

آیت الله مجتهد شبستری در این راستا گفت: کشور ایران در این برهه از زمان برای هر کدام از طرفین به لحاظ موقعیت خاص مکانی که داشت و می توانست واسطه ارتباط قاره آسیا با قاره اروپا باشد حائز اهمیت فراوان بود.

وی همچنین گفت: انقلاب اسلامی ایران در آن سرایط حساس ، سبب حیرت قدرتمندان و زورگویان جهان شد و امید است تا زمان ظهور امام زمان (عج) ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پابرجا بماند و بتواند پرچم انقلاب اسلامی را به صاحب اصلی آن تحویل دهد.