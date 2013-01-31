محمد حسن نظری در حاشیه برگزاری جشنواره پرواز بادبادک‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، پیروزی انقلاب اسلامی را رویدادی بزرگ خواند و اظهار داشت: ایام الله دهه فجر فرصت مناسبی برای شناساندن و تبیین هر چه بیشتر دستاورد‌ها و اهداف انقلاب اسلامی به نسل امروز است.



وی عنوان کرد: دانش آموزان مقاطع ابتدایی با توجه به فراخور سن خود، آنچنان باید و شاید قادر به درک عمق انقلاب اسلامی نیستند که در این راستا باید با برگزاری جشن‌ها و مراسم‌ها تلاش کرد تا در گام اول این ایام که به نام پیروزی انقلاب است در ذهن آنها نقش ببندد.



مسئول برگزاری جشنواره پرواز بادبادک‌ها با بیان اینکه شناساندن دستاوردهای انقلاب اسلامی به آینده‌سازان در استمرار حرکت نظام اسلامی موثر است، بیان کرد: بازگو کردن خاطرات روزهای انقلاب و یادآوری رشادت‌های مردم در آن سالها، می‌تواند در شناساندن آرمان‌های انقلاب به نسل امروز موثر باشد.



وی ادامه داد: جشنواره پرواز بادبادک‌ها ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی نیز در همین راستا و همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) در بوستان علوی قم برگزار شد.



نظری با اشاره به استقبال دانش آموزان از این جشنواره ابراز داشت: در این مراسم، دانش آموزان مدرسه کرامت به همراه خانواده‌های خود در فضایی پرشور و نشاط و بسیار صمیمی، پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.



مسئول برگزاری جشنواره پرواز بادبادک‌ها گفت: برگزاری مراسم نورافشانی، پرواز بادبادک‌ها و همچنین پخش و جمع خوانی سرود‌های زمان انقلاب و بخش اهدا جوایز از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این جشنواره بود.



مدیر مدرسه پسرانه کرامت از همکاری شهردار منطقه چهار، مسئول فضای سبز شهرداری این منطقه و مدیریت بوستان علوی و نیز آموزش و پرورش ناحیه سه تقدیر کرد و افزود: هدایایی که در این جشنواره به دانش آموزان اهدا شد نیز از سوی اداره کل جوانان و ورزش استان قم تهیه و تدارک شده بود.

