۴ باب کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی، گفت: افتتاح کانون تخصصی شهدای هسته ای و افتتاح کتابخانه کانون شهید چمران بیسیم در شهر زنجان نیز بصورت رسمی در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.



وی ادامه داد: برگزاری محافل انس با قرآن کریم و اهدای ثواب آن به روح پاک امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب در 720 مرکز مجری طرح تلاوت نور نیز از دیگر برنامه هایی است که در این ایام در سطح کانون های مساجد استان اجرا می شود.



سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: مسابقات جام تنیس روی میز به همت کانون فرهنگی و هنری شهید مصطفی خمینی (20بهمن) با حضور اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان برگزار می شود.



مقدمی به برگزاری دومین یادواره صنوبران سرخ پایداری توسط کانون فرهنگی و هنری شهدای هسته ای اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری نشست های پرسش و پاسخ و سخنرانی و خاطره گویی در 50 کانون استان اجرایی می شود.

وی شرکت فعال اعضای کانون ها در راهپیمایی 22 بهمن و میثاق با ولی امر مسلمین حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی)، برگزاری نمایشگاه روزنامه های روز شمار انقلاب در 50 کانون، برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی توسط کانون فرهنگی و هنری میثم تمار، برگزاری جشن بزرگ انقلاب توسط کانون فرهنگی و هنری ناس شهرستان زنجان، برگزاری یادواره شهدای مسجد قاسمیه، برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب توسط کانون فرهنگی و هنری آیت اله دانش شهرستان خدابنده در ایام دهه مبارک فجر از دیگر برنامه های این نهاد در طول دهه فجر عنوان شد.



مقدمی به برگزاری جشن بزرگ انقلاب توسط کانون فرهنگی و هنری توحید شهرستان خدابنده و برگزاری مسابقه همسران توسط کانون فرهنگی و هنری علقمه شهرستان ماهنشان اشاره کرد و افزود: برگزاری جشن بزرگ انقلاب توسط کانون فرهنگی و هنری الهادی و امام علی(ع)،اعطای مجوز به 11 باب کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان،اهداء مبلغ 270 میلیون ریال به کانون های استان جهت اجرای برنامه های دهه مبارک فجر و توزیع پوستر و بروشور ویژه دهه مبارک فجر در سطح کانون های استان از برنامه های شاخص دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان در دهه مبارک فجر است.

