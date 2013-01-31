حراست صیقل دهنده سیستم یک سازمان است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارعی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید حراست سازمان منطقه آزاد چابهار، ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت و دهه مبارک فجر با بیان جایگاه راهبردی مناطق آزاد در تفکر استراتژیک اقتصاد بدون نفت به موقعیت ویژه ترانزیتی ناامن و آسیب پذیر در کشورهای پاکستان و افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: احداث پروژه های حمل و نقل به ویژه راه آهن در نقاط مهم کشور مانند فارس، بوشهر و چابهار با توجه به جایگاه آنها در کریدورهای شمال جنوب بسیار با اهمیت است.

وی ضمن انتقاد از تعلل در این زمینه در سال های پس از انقلاب به ایجاد خطوط ریلی ایران با کشورهای همسایه غربی در دولت دهم اشاره کرد و توسعه حمل و نقل را پیش زمینه توسعه مسائل اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و مقوله هایی مانند گردشگری و ترانزیت کالای مسافری دانست.

وی گفت: نیروی انسانی متعهد و متخصص سرمایه اصلی یک سازمان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت استراتژیک چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و جایگاه ممتاز ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی آن به ویژه در دوران دفاع مقدس پرداخت و آن را به عنوان آلترناتیو تنگه هرمز معرفی کرد.

شهباز یزدانی ضمن تاکید بر اهمیت پیگیری سیاست اقتصاد بدون نفت در برنامه های توسعه ملی به اهمیت مقوله تجارت و ترانزیت و در ادامه موقعیت منطقه آزاد چابهار در این زمینه به ویژه در تعامل و همکاری با بازار 500 میلیون نفری کشورهای CIS و افغانستان به عنوان کشورهای محصور در خشکی کشور پاکستان پرداخت و با ذکر شواهدی به اهمیت مقوله امنیت به عنوان زیربنای رونق اقتصادی اشاره کرد.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر بزرگوار اسلام (ص) فرموده اند دو نعمت در بین مردم مجهول هستند که یکی نعمت سلامت و دیگری نعمت امنیت است.

وی امنیت منطقه آزاد چابهار را در زمره عوامل توسعه اقتصادی منطقه در یک سال اخیر از جمله افزایش تعداد مسافرین از 256هزار نفر در نوروز 90 به یک میلیون و 300 هزار نفر در نوروز 91 بدون کوچکترین مشکل امنیتی و رضایتمندی تجار و کسبه منطقه شهرهای همجوار نسبت به 10 سال گذشته، عنوان کرد.

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار به اقدامات سازمان از جمله اختصاص هزار هکتار زمین جهت سرمایه گذاری در امر پتروشیمی، انعقاد تفاهمنامه با مسئولین فرودگاه نظامی کنارک جهت ساخت ترمینال جدید مسافربری تحت مالکیت منطقه آزاد و پایان دادن به این مشکل در سال های گذشته، اختصاص 50 هزار مترمربع زمین به تجار افغانی معرفی شده از طرف وزارت تجارت افغانستان، واگذاری هتل لیپار و رستوران دریا با قیمت بسیار بالا به بخش خصوصی و غیره در یک سال گذشته اشاره کرد که بدون شک با زحمات تمامی همکاران سازمان صورت پذیرفته است.

وی تولید اخبار و اطلاعات جدید و به روز را در انجام وظایف خطیر حراست یک مجموعه مهم ارزیابی کرد و گفت: حراست باید با رصد مداوم اخبار و اطلاعات پیرامون هر مجموعه با اطلاعات دقیق با مسائل مواجه شود تا بتواند کار خود را درست انجام دهد.

وی با تاکید به تقاضای سرمایه گذاران هندی و پاکستانی، افغانی، روسی و غیره جهت سرمایه گذاری و اعطای فاینانس در پروژه های بزرگی مانند راه آهن چابهار که نشات گرفته از درک موقعیت ممتاز چابهار توسط آنان است به دو طرح بزرگ الحاق اسکله های شهید بهشتی و کلانتری به منطقه آزاد چابهار و نیز احداث راه آهن چابهار و رایزنی های صورت گرفته با مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و تحقق این پروژه ها را مبنای توسعه منطقه دانست و نسبت به اختصاص به موقع مکفی بودجه این پروژه و پیگیری های مسئولانه و بی غرض دست اندرکاران اظهار امیدواری کرد.

در این مراسم که رئیس حراست سیستان و بلوچستان، مدیران حراست دستگاه های اجرایی استان، معاون و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار و جمعی از معتمدین و سرمایه گذاران این شهرستان حضور داشتند، از تلاش های مدیر کل سابق دفتر مرکزی حراست سازمان تقدیر و علیرضا هدایتی فیروزآبادی به عنوان مدیر کل حراست منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار منصوب شد.

فیروزآبادی پیش از این در سمت های معاون اجتماعی و فرهنگی و سرپرست مدیریت و روابط بین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار فعالیت می کرد.