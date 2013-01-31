اعضای دو باند مواد مخدر در زنجان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر این استان با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: ماموران با انجام کار اطلاعاتی شبانه روزی موفق شدند اعضا اصلی این باند ها را شناسایی کنند. شیرمحمدی تصریح کرد: با شناسایی عضو اصلی این باندها دستور دستگیری آنان صادر و تلاش برای متلاشی نمودن این باند ها با جدیت پیگیری شد. وی با اشاره به شناسایی اعضا این باند خاطرنشان کرد: ماموران در تحقیقات خود دریافتند اعضا این باند بصورت خیلی حرفه ای موادمخدر از نوع شیشه و هروئین را از استان البرز تهیه و پس از انتقال به شهرستان زنجان و از طریق عوامل خود توزیع می کنند. شیرمحمدی افزود : در این راستا تیم های ویژه اداره اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر، متهمان را زیر نظر گرفته و پس از اطمینان از حمل مواد مخدر توسط آنان وارد عمل شده و هر چهار متهم را در دو عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. وی ادامه داد: ماموران موفق شدند در بازرسی از این متهمان 250 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و 36 گرم هروئین کشف کنند

پروانه کاربرد علامت استاندارد هفت واحد تولیدی در استان زنجان تمدیدشد

مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان گفت: هفت فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری پس از ارزیابی وضعیت کیفی محصولات و تجهیزات تولید و آزمایشگاهی واحدها تمدید شد.

حمید ایرانخواه افزود: در این ارزیابی که توسط کمیته علائم این اداره کل انجام شد هفت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات "فراورده یخی گروه 6 با نام تجاری باغبان، سنگدانه ریز و درشت مورد مصرف در بتن آماده، دوغ بدون گاز در بسته بندی ظروف یکبار مصرف و دستمال توالت چهارلایه نرم" تمدید شد.

وی همچنین از برش 142 عدد سکه طلای غیر استاندارد در استان زنجان خبرداد و گفت: در راستای کنترل بازار مصنوعات طلا و جواهر استان زنجان که به منظورجلو گیری از عرضه مصنوعات و سکه های طلای غیر استاندارد در سطح استان زنجان انجام گرفت از تمامی مصنوعات مراکز عرضه مورد بازرسی، بازدید و کلیه مصنوعات غیر استاندارد این مراکز جمع آوری و برش داده شد.

ایرانخواه یادآورشد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 78 مورد بازرسی از مراکز توزیع مصنوعات طلا در شهرزنجان، 16 مورد بازرسی از مراکز توزیع مصنوعات طلا در قیدار و 15مورد بازرسی از مراکز شهرستان ابهر صورت گرفته است که از این مراکز تعداد 142 عدد سکه مدور غیر بانک ملی و تعدادی گوشواره، انگشتر و پلاک طلای بدون کد سازنده کشف و برش داده شد.



بازرسان وزارت نیرو شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را ارزیابی کردند

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: بازرسان وزارت نیرو به منظور ارزیابی کیفیت طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در صنعت آب وبرق از خدمات این شرکت بازدید کردند.



محسن رضایی افزود: بازرسان وزارت نیرو با حضور در واحدها و امور مختلف شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و سنجش هشت مولفه و با طرح 31 سوال مربوط به شاخص های ارزیابی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع از چگونگی ارائه خدمات این شرکت مطلع شدند.

وی یادآورشد: در ارزیابی انجام شده برای کلیه سوالات مطروحه مستندات مورد نظرارائه شد و در جلسات فشرده بازرسین با مدیرعامل، معاون منابع انسانی، مدیردفترروابط عمومی، مدیر حراست و امورمحرمانه موارد مورد نظر تشریح شد.