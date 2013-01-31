رژه موتورسواران و استقبال نمادین از امام خمینی(ره) در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور ظهر پنج شنبه در ویژه برنامه بزرگداشت 12 بهمن ماه سال 57، سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) که در حسینیه سپاه امام حسین(ع) کرج برگزاری شد، اظهار داشت: قبل از آغاز این برنامه رژه موتورسواران و استقبال نمادین از امام راحل در استان البرز از مقابل دانشگاه خوارزمی تا سپاه امام حسین کرج انجام شد.



وی ادامه داد: امروز شاهد سی و چهارمین سالگرد بازگشت شکوهمند امام خمینی(ره) به میهن اسلامی در طلیعه دهه فجر هستیم که امام راحل در 12 بهمن ماه سال 57 در حالی پا به ایران گذاشت که قلب میلیون ها مشتاق در ایران اسلامی و حتی آزادگان جهان به عشق ایشان می تپید.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان البرز افزود: هواپیمای حضرت امام راحل در میان شور، شوق و انتظار مردم به زمین نشست، این روز تاریخی هیچ زمان از یاد ملت ایران محو نخواهد شد.



کاشانی پور تصریح کرد: مردم شریف، قدر شناس و فجر آفرین ایران اسلامی بعد از 34 سال با شوق و اشتیاقی وصف ناپذیر همراه با نسل های دوم و سوم و آغاز به عرصه آمدن نسل چهارم انقلاب این روز را بزرگ می دارند.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان البرز گفت: مردم سرافراز استان البرز که در روزهای انقلاب از حاضرین و مجاهدین برپایی نظام اسلامی بودند و به عشق خمینی کبیر جان هایشان را آماده ایثار در راه خدا کرده بودند.



وی با بیان اینکه دهه فجر، دهه گرامیداشت و دهه بازخوانی است، اضافه کرد: دهه فجر سال جاری بسیار متفاوت تر از سال های گذشته است که انشا الله این روز ذهن ها ماندگار خواهد شد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز از اجرای پنج هزار برنامه متنوع در ایام دهه فجر در استان البرز خبر داد و گفت: 500 برنامه در مجموعه آموزش و پرورش داریم و هر عنوان برنامه در هزار مرکز آموزشی به اجرا در می آید.

وی با تاکید بر حضور پرشورتر شهروندان البرزی در راهپیمایی 22 بهمن، اضافه کرد: انشاالله مردم در راهپیمایی سال جاری نسبت به سال های گذشته حضور پر رنگ تری خواهند داشت.

برگزاری ویژه برنامه های مختلف در ایام دهه فجر



فرمانده سپاه امام حسین(ع) کرج نیز با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر ویژه برنامه های بسیار زیادی تدارک دیده شده است، اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری رژه موتور سواران و استقبال نمادین از ورود بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی بودیم.

سرهنگ باهک گفت: مردم شریف کرج از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره در تمام صحنه ها برای دفاع از نظام حضور پر رنگی داشته اند.

محمد حسین رجبی دوانی استاد تاریخ معاصر و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در ادامه مراسم با تبیین جایگاه ولایت رسول الله و ائمه اطهار به سیر تاریخی توجه به ولایت و همچنین ویژگی ممتاز این دوران، خلق حماسه 22 بهمن، تشکیل حکومت ولایی در ایران و همراهی مردم با ولایت به عنوان رمز عزت و عظمت ملت ایران اشاره کرد.





