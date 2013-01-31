2700 برنامه طی دهه فجر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی، ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور با بیان اینکه هدف عمده برگزاری این برنامه ها آشنایی جوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی است افزود: دهه فجر فرصت مناسبی برای روشنگری و نمایش اقتدار و عزت مردم با بصیرت ایران اسلامی است.



وی حضور مردم در این مراسم را بیانگر بیعت مجدد آنها با خون پاک شهدا و آرمان های امام راحل و اندیشه های مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: ستاد دهه فجر در استان از دو ماه قبل آغاز شده و 21 کمیته مسئولیت برگزاری برنامه های این دهه را بر عهده دارند.



حسینی با اشاره به اینکه نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان اولین برنامه دهه فجر بود، افزود: حضور در دفتر امام جمعه و رژه بسیجیان و جوانان در سطح استان از دیگر برنامه های این دهه است.



وی به سایر برنامه های مهم دهه فجر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: غبارروبی مزار شهدا، برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح شهر، اعزام روحانی و مبلغ به مناطق محروم، ویزیت رایگان در شبکه بهداشت و درمان و همچنین در درمانگاه های نیروهای مسلح استان و برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی و همچنین دستاوردهای انقلاب از جمله برخی از برنامه های مهم در طول این ایام است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، قرآنی پژوهشی و فرهنگی را از دیگر برنامه های دهه فجر عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات خاطره گویی و برپایی 34 مراسم جشن در 34 مسجد استان و همچنین برپایی ایستگاه های نقاشی و برگزاری جلسات و نشست های سیاسی و روشنگری نیز از دیگر برنامه های دهه فجر در استان زنجان است.



حسینی از برگزاری مراسم نورافشانی همزمان با شب (21 بهمن ) راس ساعت 9 شب توسط تیپ 216 پیاده مکانیزه ارتش جمهوری اسلامی در میدان ارتش خبر داد و گفت: اوج برنامه های دهه فجر شرکت در راهپیمایی (22 بهمن) است که مردم با بصیرت و آگاه پایتخت شور و شعور حسینی زنجان با حضور خود در این مراسم با آرمان های مقدس امام راحل و شهدای پاک انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: راهپیمایی روز (22 بهمن) سال جاری ساعت 10 صبح از چهارراه امیرکبیر آغاز و در مسیرهای سبزه میدان و میدان انقلاب ادامه داشته و در مقابل امام زاده سید ابراهیم (ع) با قرائت بیانیه به پایان می رسد.



حسینی با بیان اینکه سخنران مراسم راهپیمایی روز (22 بهمن) در زنجان سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری خواهد بود افزود: برای اولین بار نماز وحدت بخش ظهر و عصر یوم الله 22 بهمن نیز به امامت حجت الاسلام خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان اقامه می شود.