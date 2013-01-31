تقویت تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام طاهرخانی ظهر پنجشنبه در نشست دهیاران و شورای بخش خرمدشت شهرستان تاکستان بیان کرد: تقویت تعاونی های دهیاران در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد و یکی از اصلی ترین سیاست های دولت در روستاهاست که توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: تشکیل و توسعه فعالیت تعاونی ها، از برکات و دستاوردهای جمهوری اسلامی است که ضمن ایجاد همبستگی و افزایش اشتغال، زمینه درآمدزایی پایدار را برای روستائیان فراهم می کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین سپس با حضور در محل مسجد صاحب الزمان روستای جعفرآباد بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

طاهرخانی در ادامه از روستاهای جعفرآباد، پناه آباد، طرویزک، کوشکک، برزلجین، شنستق سفلی، شنستق علیا، کورچشمه و کشمرز بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات این روستاها قرارگرفت.

در این بازدید برای حل برخی مشکلات این روستاها تصمیمات لازم اتخاذ شد.



