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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

کلنگ بزرگترین بوستان زاهدان در دهه فجر به زمین زده می شود

کلنگ بزرگترین بوستان زاهدان در دهه فجر به زمین زده می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: شهردار زاهدان گفت: کلنگ پروژه بزرگ "بوستان ولایت" بزرگترین بوستان زاهدان در ایام مبارک دهه فجر به زمین زده خواهد شد.

اسماعیل حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرداری زاهدان در نظر دارد در راستای نهضت خدمت رسانی خود گامی دیگر را در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم عزیز بردارد.

وی گفت: احداث چند پارک، بوستان و مکان تفریحی و تفرجگاهی با تمامی امکانات در نقاط مختلف شهر جز سیاست های شهرداری زاهدان است.

وی با اشاره به احداث پارک سرداران شهید و بوستان ولایت افزود: اجرای پروژه بوستان ولایت یکی از دستاوردها و نتایج تعامل و همکاری خوب بین شهرداری زاهدان و استانداری سیستان و بلوچستان است.

شهردار زاهدان بیان داشت: بوستان ولایت دارای 130 هکتار وسعت است که تمامی جوانب رفاهی، تفریحی، بهداشتی، فضای سبز مناسب و سایر نیازمندی ها در آن در نظر گرفته شده و قرار گرفتن آن بین دو مسیر اصلی یعنی بلوار جمهوری و بلوار پرستار وهمچنین نزدیکی به دهکده المپیک می تواند در تامین نیازهای تفریحی و ورزشی شهروندان و پر کردن اوقات فراغت آنها بسیار موثر واقع شود.

وی گفت: قسمتی از مراحل طراحی این بوستان بزرگ که به نام بوستان ولایت نامگذاری شده است انجام و در دهه مبارک فجر مراسم کلنگ زنی آن صورت می گیرد.

کد مطلب 1804896

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