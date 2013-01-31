منتظر دستور وزیر ورزش برای سرپرستی فدراسیون شنا هستم

محسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در این باره نمی‌خواهم صحبت کلیشه‌ای داشته باشم. من کارمند وزارت ورزش هستم و بعد از 20 سال سابقه بازی در رده ملی هر جا که بگویند انجام وظیفه می‌کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا حکم وزارت ورزش و جوانان را برای سر پرستی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو دریافت کرده است"؟، خاطرنشان کرد: هر کجا که بگویند کار می‌کنم و فقط می‌توانم بگویم که منتظر دستور وزارت ورزش و جوانان هستم! رضوانی در این باره حاضر به پاسخگویی بیشتر نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این برانوش نیک‌بین سرپرستی فدراسیون شنا را بر عهده داشت.