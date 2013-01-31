بیداری اسلامی یکی از جلوه های جهان شمولی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در مراسم افتتاحیه آغاز ایام دهه فجر که ظهر پنج شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: استقبال بی نظیر مردم ایران از ورود امام راحل به ایران نشان از عمل به دستورات رهبر دینی است.

وی بیان داشت: امام راحل با ایجاد تحول بنیادین در جامعه معجزه ای در تداوم مکارم دینی ایجاد کرد.

امام جمعه قم اضافه کرد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و با حرکت خودجوشانه آحاد مردم و پیروی از امام راحل و رهبر دینی سر انجام منجر به تاسیس حکومت اسلامی شد.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) عنوان کرد: ایجاد چنین نهضتی در دنیای آن روز که به سوی مادیات و ظلم و استکبار درحرکت بود در هیچ انقلاب دیگر دنیا نمونه ندارد.



وی ابراز داشت: دشمنان اسلام همواره سعی در نابودی یا کمرنگ نشان دادن نهضت اسلامی دارند اما امت خداجوی ایران با حفظ این انقلاب و بازگو کردن آن به نسلی که در زمان انقلاب نبودند ، دشمنان را نا امید می کنند.

امام جمعه قم تصریح کرد: حضور آحاد مردم در ایجاد انقلاب اسلامی از مهم ترین ویژگی های این انقلاب بود و مردم با تبعیت از قرآن کریم و امام راحل و در پیش گرفتن مقصد الهی این انقلاب را شکوفا کردند.

وی یادآورشد: امام مهم ترین وظیفه خود را در حفظ نظام اسلامی انجام داد و بر آن استقامت ورزید.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بیان کرد: امام راحل بعد از انقلاب اسلامی در راستای برخورداری آحاد مردم و برطرف شدن فاصله طبقاتی همواره بر اساس عدل در جامعه رفتار کرد.

وی تصریح کرد: امام راحل از همان ابتدا با سر دادن ندای انقلاب اسلامی این نهضت را که بر اساس دستورات الهی در آن حکومت می شود ، مخصوص کشور ایران ندانسته و آن را متعلق به تمام مردم جهان عنوان کرد.



امام جمعه قم ابراز داشت: همه دولت ها و کسانی که زیر سلطه طاغوت هستند باید با هدایت قرآن ورهبر دینی علیه استکبار، همچون ایران قیام کرده و خواهان برقراری عدالت باشند.



بیداری اسلامی مهم ترین جلوه انقلاب اسلامی ایران



آیت الله سعیدی عنوان کرد: مستکبران همواره در برابر ندای جمهوری اسلامی ایستاده اند اما با سر دادن این ندا توسط مقام معظم رهبری همواره جلوه های انقلاب اسلامی خود نمایی می کند.



وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم بیان کرد: خداوند می گوید اگر دشمنان توطئه کنند خود مومنین را یاری می دهد و این قدرت لایزال الهی در فتنه های گوناگون که دشمن بر مردم ایران ایجاد می کند به خوبی قابل مشاهده است.