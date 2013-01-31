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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

استقبال نمادین از بنیانگذار انقلاب در فرودگاه شهید صدوقی یزد

استقبال نمادین از بنیانگذار انقلاب در فرودگاه شهید صدوقی یزد

یزد - خبرگزاری مهر: امروز استقبال نمادین از بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در فرودگاه شهید صدوقی یزد، یاد خبر به یاد ماندنی "امام آمد" را در دلها و ذهن ها زنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام آن روز مورد استقبال هزاران ایرانی عاشق قرار گرفت، مردمی که کیلومترها پیاده از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا (س) را پیاده به عشق رهبر و مقتدای خود پیمودند تا پس از سالها تبعید و اسارت، گوش جان را به سخنان پیر و مراد خود بسپارند.

امروز اما به یاد آن روزها، فرودگاه یزد به طور نمادین میزبان تمثال امام خمینی (ره) شد و مورد استقبال مردم و مسئولان یزد قرار گرفت.

به یاد روزهایی که خیل گسترده مردم از فرودگاه به بهشت زهرا رفتند تا مراسم سخنرانی امام را برگزار کنند، امروز هم حاضران در فرودگاه به سمت گلزار شهدای خلد برین رفتند.

در این مسیر موتورسواران به اجرای مراسم رژه پرداختند و تا خلدبرین با گل و پرچم و بوغ و چراغ، جشنهای انقلاب را آغاز کردند.

در گلزار شهدای خلد برین نیز حاضران ضمن غبارروبی مزار شهدا، به شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

نظیر این مراسم امروز در همه شهرستانهای استان یزد برگزار شد.

کد مطلب 1804900

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