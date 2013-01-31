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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

مدیرکل زندان های استان مرکزی منصوب شد

مدیرکل زندان های استان مرکزی منصوب شد

اراک – خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان های کشور، خشایار جمشیدی به عنوان مدیرکل زندان های استان مرکزی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان زندان های کشور در این حکم بر اصلاح و تربیت مجرمین و بزهکاران با فراهم ساختن بستر و زمینه لازم برای بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش خانواده و اجتماع همزمان با اجرای احکام قضایی که از جمله اهداف مهم و بنیانی تاسیس سازمان است تاکید کرده است.

غلامحسین اسماعیلی همچنین دسترسی به اهداف والای سازمان زندانها را مستلزم برنامه ریزی جامع بر مبنای فرهنگ انسان ساز و تعالی بخش اسلام، بهره گیری از کلیه امکانات بالقوه موجود و نیز همکاری و هماهنگی همه جانبه با مسولین محترم قضایی و اجرایی استان  دانسته و بر تفکیک و طبقه بندی زندانیان، ایجاد زمینه های حرفه آموزی و اشتغال، ارتقائ سطح فرهنگ و بهداشت زندانیان و نظارت بر حسن اجرای قوانین ...تاکید  ویژه نموده است.

لازم به ذکر است خشایار جمشیدی پیش از این سرپرست زندانهای استان مرکزی بود.

کد مطلب 1804901

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