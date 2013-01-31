مدیرکل زندان های استان مرکزی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان زندان های کشور در این حکم بر اصلاح و تربیت مجرمین و بزهکاران با فراهم ساختن بستر و زمینه لازم برای بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش خانواده و اجتماع همزمان با اجرای احکام قضایی که از جمله اهداف مهم و بنیانی تاسیس سازمان است تاکید کرده است.

غلامحسین اسماعیلی همچنین دسترسی به اهداف والای سازمان زندانها را مستلزم برنامه ریزی جامع بر مبنای فرهنگ انسان ساز و تعالی بخش اسلام، بهره گیری از کلیه امکانات بالقوه موجود و نیز همکاری و هماهنگی همه جانبه با مسولین محترم قضایی و اجرایی استان دانسته و بر تفکیک و طبقه بندی زندانیان، ایجاد زمینه های حرفه آموزی و اشتغال، ارتقائ سطح فرهنگ و بهداشت زندانیان و نظارت بر حسن اجرای قوانین ...تاکید ویژه نموده است.

لازم به ذکر است خشایار جمشیدی پیش از این سرپرست زندانهای استان مرکزی بود.