قهرمانی فاضل آباد در مسابقات ووشو بانوان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دو روزه که ظهر پنجشنبه در فاضل آباد پایان یافت، هشت تیم از شهرها گرگان، آزادشهر، کلاله، گالیکش، مینودشت و فاضل آباد با بیش از 50 ورزشکار به رقابت پرداختند.

در این مسابقات، تیم های فاضل آباد با چهار مدال طلا، دو نقره در بخش بزرگسالان، یک مدال طلا، یک نقره در رده سنی جوانان و سه مدال طلا در قسمت تالو با مجموع 74 امتیاز قهرمان شد، همچنین تیم گرگان با 34 امتیاز دوم شد.

عملیات اجرایی بوستان چند منظوره روستای سیدآباد آزادشهر آغاز شد

اجرای بوستان چند منظور روستایی در آزادشهر شروع شد و زمین این بوستان با مساحت 400 متر مربع که اهدایی شورای اسلامی روستای سیدآباد است ، جهت تکمیل به اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال نیاز دارد .



این بوستان در راستای اجرای طرح هادی و تحقق سیاستهای معاونت عمران روستایی در جهت ساماندهی و تقویت مراکز محله به عنوان چهارمین پروژه از این نوع در سطح شهرستان آزادشهر اجرا خواهد شد .

شایان ذکر است پیش از این بوستانهایی در روستاهای فاضل آباد ، مرزبن و سوسرا به مرحله اجرا در آمده است .



نمایشگاه عکس انقلاب 57 گرگان برپا شد

به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نمایشگاهی از آثار عکاسی انقلاب 57 گرگان به مدت 10 روز در محل نگارخانه سوره واقع در خیابان اول لشگر، فردوسی نهم برپا شد.



معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان گفت: در این نمایشگاه جلوه‌های ماندگار از مبارزات مردم غیور گرگان با هنرمندی تعدادی از عکاسان گرگانی در سال 1357 به تصویر کشیده شده و سه عنصر اساسی انقلاب اسلامی شامل؛ دین، مردم و رهبری در آن مشهود است.

حسین عبدی افزود: در این آثار که برای نخستین بار توسط این مرکز جمع‌آوری و ارائه شده است اتحاد مردم، پیشتازی علماء، انزجار مردم از نمادهای غیردینی و اماکن انحراف جوانان، اتحاد ارتش با ملت، پیروی از رهبری امام خمینی(ره) و حضور بانوان به چشم می‌خورد.