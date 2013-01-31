شهید مطهری دانشمندی وقت شناس بود/ فلسفه همیشه مخالف با دین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر احمد احمدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری همایش بین المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری که در سالن نشست‌های علمی و تخصصی بنیاد شهید مطهری برگزار شد، بیان کرد: استاد مطهری زمانی به نگارش شرحی بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم پرداختند که به دلیل وضعیت آن دوران تاثیری بسیار زیادی را گذاشت.

وی گفت: از زمان پایان جنگ جهانی دوم که با پیروزی متفقین به پایان رسید روس‌ها که دارای مرام کمونیستی بودند و ایران نیز با آنها بود این امر موجب شکل گیری حزب توده و گسترش آن در ایران شد.



دبیر علمی همایش بین المللی اندیشه‌های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری با اشاره به اینکه ایدئولوژی مارکسیم در ایران به شکل های گوناگون در ایران نمایان شده بود افزود: در فاصله بین 1324 تا 1332 حزب توده فعالیت وسیعی در ایران داشت.



وی گفت: در این دوران علامه طباطبایی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را نوشته و مرحوم شهید مطهری نیز شرح هایی برآن نوشت که این اقدام در آن زمان مانند سیلابی بود که بر روی آتش برافروخته فروریخت.



وی بیان کرد: ارزش کار شهید مطهری و قبل از آن علامه طباطبایی را نمی توان انکار کرد و امروز که شصتمین سال انتشار این کتاب است و می بینیم که عمق وجودی این کتاب تا چه اندازه بوده است.



لزوم تجلیل از شخصیت شهید مطهری



حجت الاسلام احمدی ادامه داد: بزرگداشت انتشار این کتاب به معنای بزرگداشت مولف این کتاب شهید مطهری است که انسانی وقت شناس و دانشمند بود زیرا زمانی اقدام به تالیف این کتاب کرد که جامعه به وجود چنین کتابی نیازمند بود.



وی بیان کرد: بسیاری از اعضای کمونیست نیز در بعد از جنگ جهانی دوم یا نسبت به کمونیست بی اعتقاد بودند و یا تنها کمونیست اقتصادی را قبول داشتند و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز در چنین روزگاری نگارش یافت پس شایسته است که از مولف این کتاب چنان که درخور ایشان است تقدیر شود.



دبیر علمی همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری گفت: متاسفانه برخی از افراد مذهبی با فلسفه مخالف هستند اما باید بدانند که نمی توان به کلی فلسفه را از زندگی بشر کنار گذاشت.



همیشه فلسفه مخالف با دین نیست



وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی به عنوان مولف کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم فردی بودند که به مبانی دینی تاکید بسیاری داشتند و در کنار آن این کتاب فلسفی را نیز تالیف کردند بنابرین افرادی که به انکار فلسفه می پردازند باید بدانند که همیشه فلسفه مخالف با دین نیست و باید با شاخه هایی از فلسفه که موافق با دین است پاسخ شاخه هایی را که جنبه الحادی دارند را داد.



وی بیان کرد: شهید مطهری در دوران زندگی خویش به دلیل وضعیت بد دانشگاه های آن زمان نتواست در دانشگاه بخوبی موثر واقع شود اما در جلسات بسیاری که تشکیل می دادند بسیار خوب و موثر عمل کرد و ایشان بیشتر آموزه های خود را در قم ارائه دادند.