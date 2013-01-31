انهدام 58 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در بوشهر/ پاکسازی مناطق آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباسزاده پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور فرمانده ناجا و استاندار بوشهر به ارائه آماری از تلاشهای صورت گرفته توسط پلیس در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته شاهد ایجاد امنیتی مطلوب در سطح استان هستیم.
وی با اشاره به بهبود بسیاری از مولفههای امنیتی در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: در بسیاری از جرایم شاهد کاهش آمار جرایم هستیم و نیروی انتظامی در کشف جرایم نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است.
کاهش 15 درصدی جرایم خشن در استان بوشهر
فرمانده انتظامی استان بوشهر کاهش میزان جرایم خشن را یکی از مولفههای مهم در ایجاد امنیت دانست و اضافه کرد: شاهد کاهش 15 درصدی جرایم خشن در استان بوشهر در 10 ماهه نخست سال جاری به نسبت مشابه سال گذشته هستیم که حاصل پیگیریهای مستمر پلیس است.
وی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی و ترافیک استان بوشهر نیز اقدامات بسیار خوبی را برای بهبود وضعیت ترافیکی در استان بوشهر انجام داده است و طی 10 ماهه نخست سال جاری میزان تصادفات درون و برون شهری در استان بوشهر به نسبت مت مشابه سال گذشته 33 درصد کاهش داشته است.
سردار عباسزاده تصریح کرد: کاهش میزان تصادفات درون و برون شهری در استان بوشهر بیانگر تلاش بیوقفه کارکنان در بخش ترافیکی و همیاری و همکاری خوب شهروندان با پلیس بوده است.
وی به تلاشهای صورت گرفته برای پاکسازی مکانهای آلوده و محلهای پخش و توزیع مواد مخدر اشاره کرد و بیان داشت: متلاشی شدن 58 باند تهیه و توزیع مواد مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی 43 درصدی مناطق آلوده از معتادین از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
افزایش 27 درصدی کشف سوخت قاچاق
فرمانده انتظامی استان بوشهر در ارتباط با کشفیات قاچاق در استان نیز گفت: افزایش 27 درصدی کشف سوخت قاچاق و کشف 300 دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق و کشف و پاکسازی 210 محل نگهداری سوخت قاچاق را از دیگر موفقیتهای فرمانده انتظامی استان در 10 ماه امسال است.
وی ادامه داد: با تلاش همکاران و مراجع قضایی محیط برای اراذل و اوباش ناامن شده به گونهای که در 10 ماه امسال رشد 231 درصدی با بدپوشی و بدحجاب در استان شاهد هستیم.
سردار عباسزاده اظهار داشت: نیروی انتظامی استان بوشهر تدابیر امنیتی شدیدتری در راستای مبارزه با نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در بین شهروندان طراحی کرده است و شاهد افزایش 51 درصدی کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز در استان بوشهر هستیم.
وی با اشاره به رشد 231 درصدی با بدپوشی و بدحجاب در استان بوشهر طی 10 ماهه ابتدایی امسال اشاره کرد و بیان داشت: کشف و شناسایی 90 درصدی حوادث خشن نشان از تلاش بیوقفه پلیس در ایجاد امنیت مطلوب است.
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