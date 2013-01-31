انقلاب اسلامی ایران کلیه معادلات استکبار جهانی را با شکست مواجه کرد

محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: انقلاب اسلامی ایران باعث بیداری و عزت ملت های مسلمان و آزاتدی خواه جهان شد

وی با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب علیه رژیم طاغوت ادامه داد: اولین تظاهرات زنان زنجانی در پیروزی انقلاب اسلامی ستودنی است.



اسماعیلی با تبریک پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد: 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذر و ما شاهد دستاوردهای عظیمی از انقلاب هستیم.



وی با اشاره به اینکه این انقلاب از سال 42 در کشور کلید خورد، افزود: اوج پیروزی انقلاب اسلامی ایران سال 57 بود که طی آن ملت ایران با پیروی از منویات امام راحل توانست یک نظام 2500 ساله را منهدم کند.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به توطئه های دشمنان علیه این نظام به حضور منافقین پس از پیروزی انقلاب و ترورهای شخصیت های انقلابی اشاره کرد و یادآور شد: ملت ایران 8 سال جنگ تحمیلی را تجربه کرد و همین به دشمنان نظام ثابت کرد که ملت ایران همواره پیرو ولایت فقیه بوده و هستند.



اسماعیلی با یادآوری نقش زنجانی های در راهپیمایی ها و تظاهرات انقلابی، ادامه داد: اولین تظاهرات زنان زنجانی نمود این حرکت های انقلابی است.



وی به شهدای انقلاب و ایثار و فداکاری های آنان در 8 سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: استان زنجان با تقدیم سه هزار شهید به انقلاب، دین خود را به اسلام ادا کرد.



اسماعیلی به دیگر فتنه ها که توسط استکبار برعلیه نظام طراحی شده بود اشاره کرد و گفت: جنگ اقتصادی آخرین تیری بود که توسط دشمن به سوی این نظام پرتاپ شد که بار دیگر مردم ایران ثابت کردند که این سختی ها را تحمل می کنند و با تعامل نزدیک مردم و مسئولان و تاکیدات رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی می توان در این جنگ نیز پیروز میدان شد.



وی بر آشنایی نسل جوان با دستاوردهای انقلاب تاکید کرد و ادامه داد: موفقیت جوانان این مرز و بوم در صحنه های مختلف بالاخص در عزاداری های حضرت اباعبدالله الحسین(ع) که در روزهای هشتم و یازدهم محرم در زنجان نمود می یابد، نمونه بارزی از آن است.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: مردم متدین این استان با حضور میلیونی خود در عزارداری های محرم به دفاع از اعتقادات اسلامی و انقلاب خود به حرکت در می آیند.



اسماعیلی به بیداری اسلامی در منطقه و بسیاری از کشورهای جهان اشاره کرد و ادامه داد: این بیداری الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و امروز شاهد سقوط کشورهای مستکبر و دست نشانده کفر و ستم در جهان هستیم که با تظاهرات و مبارزات مردم مسلمان به نتیجه می رسد.

