قرآن معجزه جاودانه پیامبر مکرم اسلام (ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس دانشی در جلسه بصیرت دینی در ستاد فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: قرآن معجزه پیامبر اسلام (ص) در همه عصرها و نسل هاست و منحصر به زمان و مکان خاصی نیست.

وی گفت: چه در زمان نزول قرآن که فقط 17 نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند و چه در حال حاضر که عصر ارتباطات و تسخیر فضا و نفوذ انسان ها به ریزترین ذرات عالم است، هنوز هم قرآن به روز و جاودانه است.

وی افزود: همه انبیاء در عصر خود معجزاتی را برای مردم زمان خود ارائه و نشان دادند ولی مختص همان زمان بود و جاودانه نشد اما به دلیل اینکه حضرت محمد ختمی مرتبت و خاتم انبیاء است باید یک هدیه گرانبهایی به ابناء بشر ارائه می دادند که تا ابد ماندگار، غیر قابل تغییر و قابل استفاده برای همه عصرها و نسل ها باشد و از منابع غنی و تمام نشدنی آن بهره برداری شود و قرآن کتاب آسمانی معجزه خاتم الانبیاء شد که تاکنون کسی نتوانسته هیچگونه خدشه ای برآن وارد کند.

وی بیان داشت: این عظمت اسلام است که نه تنها قرآن کریم بلکه ادعیه ائمه ما در صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، نهج الفصاحه و سایر ادعیه مملو از معارف الهی است که برای نسل حاضر بسیار جذابیت دارد و جوانان قرن 21بسیار مشتاق استفاده از آنها هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: به همین دلیل شیاطین و دشمنان در عصر حاضر دسیسه می کنند تا این معارف به گوش جهانیان نرسد ولی اسلام و معجزه الهی آن یعنی قرآن به همه نقاط کره خاکی در عمق جان های تشنه معارف الهی نفوذ کرده و در حال گسترش می باشد و این از عظمت اسلام است.