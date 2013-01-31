گلباران حجره طلبگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان، فرماندار اراک، صبح روز پنجشنبه در این مراسم، گفت: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همت جوانان بصیر وآگاه ایران اسلامی ، سی و چهارمین بهار آزادی با حضور گسترده اقشار مردم آغاز شد.

جوامع غربی در تلاش برای تضعیف قشر جوان جامعه اسلامی هستند

وی با بیان اینکه جوامع غربی در تلاش برای تضعیف قشر جوان جامعه اسلامی هستند، گفت: با تدابیر هوشمندانه و حکیمانه مقام معظم رهبری و غیرت جوانان این توطئه دشمن در همه عرصه ها با شکست مواجه شده است.



فرماندار اراک با اشاره به اینکه هم اکنون ایران اسلامی در زمره 15 کشور برتر دنیا در عرصه های مختلف است، اظهار کرد: پرداختن به ابعاد شخصیتی امام و اهداف ایشان و ترویج آرمان های شهدای انقلاب باید بیش از پیش در جامعه احیا شود.



پورقاسمیان با بیان اینکه امروز در کشور شاهد رشد، پویایی و بالندگی اقشار به ویژه جوانان ودانشمندان هستیم، خاطر نشان کرد: با رهبری خردمندانه امام راحل (ره) و مقام عظمی ولایت جوانان غیور این مرز و بوم کشور را به افق های روشن که در خور نظام اسلاماست، خواهند رسید.

ورود تاریخی امام به میهن یکی از مهم‌ترین رخدادهای جمهوری اسلامی است



وی برگزاری با اشاره به اینکه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا تنها در برپایی جشن و سرور خلاصه نمی ‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ورود تاریخی امام به میهن یکی از مهم‌ترین رخدادهای جمهوری اسلامی است؛ لذا بایداز هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد.



حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیا، نویسنده و محقق حوزه علمیه قم، نیز در این مراسم گفت: امام راحل انقلاب اسلامی را بر اساس دین اسلام و با اجتهاد رهبری کرد و به پیروری رساند.



وی با اشاره به ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) افزود: مشروعیت نظام اسلامی با حضور مجتهد عالی مقامی چون امام خمینی (ره) حاصل شده است.

چتر اجتهاد و مقاومت بر سر انقلاب اسلامی افکنده است

این نویسنده و محقق حوزه علمیه قم با بیان اینکه چتر اجتهاد و مقاومت بر سر انقلاب اسلامی افکنده است، اظهار کرد: به دلیل وجود فقاهت و مرجعیت و ولایتمداری ملت ایران است، که انقلاب اسلامی پس از 33 سال همواره با صلایت ایستاده است.



در این مراسم که همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به میهن برگزار شد مردم ولایت مدار استان مرکزی، طلاب و روحانیون و مسئولان دستگاه های اجرایی حجره محل طلبگی امام خمینی (ره) در حوزه علمیه امام خمینی(ره) این شهر را گلباران کردند