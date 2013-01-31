به گزارش خبرنگار مهر اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دقایقی پیش پایان یافت.

در این مراسم که با حضور محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، قادر آشنا مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی ، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد برگزار شد برگزیدگان رشته های مختلف این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم از 5 هنرمند پیشکسوت و برجسته کشور عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، ژاله علو، جمشید مشایخی و داوود رشیدی تقدیر شد.

محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری که برای اولین بار بود که در چنین مراسمی شرکت می کرد در بخشی از این مراسم پشت میکروفن قرار گرفت و عنوان کرد: این جلسه ، جلسه عزیز و ارزشمندی است چراکه در آن افرادی حضور دارند که یک عمر موجودیت خود را برای اعتلای فرهنگ این سرزمین هزینه کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین جوانان پرنشاطی نیز در این مراسم حضور دارند که با اشتیاق و مصمم بودن خود این راه را تا رسیدن به قله های پرعظمت طی می کنند. من اولین خدمتگزاری هستم که در این مراسم حضور یافتم پس از بالاترین افتخار برای بنده ثبت شده است. خوشحالم از اینکه در این مراسم شرکت کردم و متاسفم از اینکه ای کاش زودتر خدمت شما عزیزان می رسیدم.

احمدی نژاد بیان کرد: تجلیلی که قرار است امروز از هنرمندان انجام شود چند معنا دارد معنای اول قدرشناسی ملت ایران از خادمان خودشان است و رئیس جمهور به نمایندگی از ملت ایران این نشان ها را تقدیم می کند که نشان دهنده قدرشناسی ملت است. معنای دوم این است که هنر ، رمز و راز زنگی است و زندگی غیر هنرمندانه مفهومی ندارد. هنرمندان نیز در حقیقت زندگی آفرینند.

وی در ادامه صحبت هایش به بیان مسائلی درباره زیبایی و انسان پرداخت و عنوان کرد: همه عالم برای انسان خلق شده است اگر انسان را از زمین برداریم بقیه بی معنا می شوند. خدایی که عالم را خلق کرده مطلق و عین زیبایی است همچنین زیباترین زیبایی های هستی نیز متجلی در انسان است. انسان بدنیا نیامده که زشت و سخیف زندگی کند. خداوند این ظرفیت را در انسان قرار داده که بتواند تجلی دهنده همه زیبایی ها باشد.

وی با بیان اینکه صداقت و عدالت عین زیبایی است ادامه داد: باید دید هنرمند در این دنیا چکاره است چون نقش هنرمند بازآفرینی ارزشهای انسانی نهفته در انسانهاست. مخاطب هنرمند اندیشه است. حقیقت و ماموریت وی نیز بیدار کردن انسانها و یادآوری عظمت انسان است حتی جایی که زشتی ها را به تصویر می کشد چون کار هنرمند تذکر دادن است و یادآوری انسانها به حقیقت خودشان است که کار بسیار سختی است.

احمدی نژاد در ادامه متذکر شد هنرمند بدون آرمان انسانی معنا ندارد. هنرمند بودن به معنی اصلاح گر بودن است. خدا را شکر می کنم که هنرمندان ما در ایران سربلند ، دارای اندیشه انسانی، زیبا و متعالی هستند و برای کمال تعالی انسانها تلاش می کنند. به همین خاطر ماندگار هستند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به زیبایی های تئاتر عنوان کرد: اگر هنرمند در موضع احساس موضوع قرار نگیرد حتی اگر ساعت ها هم در صحنه بچرخد چیزی از او به مخاطب منتقل نمی شود. هنر تئاتر بی واسطه ترین ارتباط بین مخاطب و مردم است. به همین دلیل است که آثار نمایشی ماندگارتر است. خدا را سپاس می گویم هنر تئاتر در کشورما پررونق است.

وی در ادامه در ارتباط با یادداشتی که داوود رشیدی در ارتباط با حمایت از هنر تئاتر و تخصیص بودجه به تئاتر کشور قبل از صحبت های احمدی نژاد قرائت کرده بود عنوان کرد: جناب رشیدی متنی را قرائت کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات هنرمندان شدند چشم! این اقدام صورت می گیرد. همچنین شنیده ام به متون نمایشی زیادی گیر می دهند. همین جا می خواهم از دوستانم در مدیریت تئاتر خواهش کنم که به جامعه هنری مخصوصا به جامعه تئاتری کشور اعتماد کنند چون تئاتر یعنی دلسوزی کردن ، خاک صحنه خوردن، عشق ورزیدن و کمتر پول درآوردن.

رئیس جمهور ادامه داد: معتقدم که فرهنگ متعالی ایران را خود همین مردم حفظ کرده اند بنابراین کسی نباید فکر کند که بیشتر از مردم می فهمد فرهنگ را باید به دست خود مردم سپرد. اگر فکر کنیم فقط رئیس جمهور و هیات دولت فرهنگ را می فهمند و می توانند آن را حفظ کنند غلط است. این تفکر به معنای این است که ما می خواهیم 75 میلیون مردم را کنار بگذاریم و همه بار فرهنگ را بر دوش خودمان قرار دهیم. همه ملت ما باید در فرهنگ فعال باشند.

با حضور احمدی نژاد قرار بود از 5 هنرمند پیشکسوت تجلیل شود که عزت الله انتظامی ، ژاله علو و جمشید مشایخی به دلیل کسالت در این مراسم حضور نیافتند.

رئیس جمهور در پایان صحبت هایش برای این سه هنرمند پیشکسوت آرزوی سلامتی کرد. همچنین با حضور وی و هیات همراهش از برگزیدگان بخش بین الملل نیز تقدیر شد.