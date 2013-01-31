به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد از نام‌نویسی از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 26 فروردین خبر داد.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم باید سرلوحه کار همه مسئولان باشد، افزود: همه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در امر خدمت‌رسانی باید انگیزه لازم را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات به وجود آورند.

فرماندار یزد با اشاره به چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده بیان داشت: مقدمات برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه فراهم شده و در سال آینده انتخابات شوراها نیز همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: از 26 فروردین تا اول اردیبهشت به مدت یک هفته از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام به عمل خواهد آمد.

سیفی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال میدان میوه و تره بار به محل جدید از 14 بهمن ماه اظهار داشت: خوشبختانه با همت مسئولان میدان جدید در چهار فاز طراحی شده که دو فاز آن به بهره برداری رسیده و با انجام قرعه کشی، غرفه‌ها به افراد تحویل داده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با این انتقال، مشکلات ترافیکی موجود در منطقه فعلی نیز حل شود.