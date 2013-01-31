آرمانگرایی و وحدت رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح متمرکز طرح های عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغالزایی استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگان افزود: در شرایط کنونی ما چهار وظیفه و تکلیف مهم در جهت استمرار انقلاب و نهضت امام خمینی (ره) که 34 سال از آن گذشته داریم.

وی اظهار داشت: اولین رسالت ما آرمان گرایی است، در حال حاضر ما باید بیش از هر زمانی نسبت به موضوعات آرمانی حساسیت و توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در 8 سال قبل و فضای سیاسی سنگینی که در انتخابات بود مردم به سمت کسی که آرمان گرا بود گرایش داشتند و الان در بعضی موضع گیری ها می بینیم سران فتنه نظر می دهند که مردم در روند انتخاب خود اشتباه کرده اند، در صورتی که این حرف درست نیست.

قناعت افزود: پست های مهم و کلیدی باید در دست انسان های پاک، متدین، اهل کار قرار بگیرد، نیروی ارزشی به تمام معنا که وفادار به آرمان های شهدا و امام راحل باشد، آرمان گرایی به معنی احیای گفتمان امام و انقلاب است.

استاندار گلستان تصریح کرد: قبل از انقلاب وضعیت مردم بسیار خفت بار بود ولی الان در کشور نظرات مردم و قانون تعیین کننده همه چیز است و چیزی که کشورو مردم می پسندند و جذبه دارد شعارهای انقلابی است.

قناعت گفت: در حال حاضر کلید واژه پیروزی آرمان گرایی بوده و در این موضوع نباید کوتاه بیاییم، لایه های مختلف مردم نیز این موضوع را تایید می کنند.

وی بیان کرد: رسالت بعدی ما وحدت کلمه است و در شرایط موجود دشمن به دنبال ایجاد اختلاف بین صفوف مسلمین هستند و مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند: وقتی آتش اختلاف روشن شود دشمن مجال پیدا می کند و مردم را در مقابل هم قرار می دهد که نمونه آن را در سوریه، مصر و بحرین می بینیم.

قناعت ادامه داد: رجال سیاسی باید دقت کنند چرا که دشمن با انواع حیله ها به دنبال ایجاد اختلاف بوده تا مردم و رجال با اختلافات سرگرم و از توجه به موضوعات اصلی غافل شوند، به طوری که خدمت رسانی، کار، ایستادگی در برابر استکبار و توجه به موضوعات کشوری جز اولویت های بعدی رجال شود.

استاندار گلستان گفت: در ایجاد تفرقه دو بحث وجود دارد یک بحث اختلاف بین شیعه و سنی و بحث دیگر اختلاف بین رجال و مردان انقلابی است، شخصی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد و به این بهانه به دنبال از بین بردن وحدت بوده این فرد نیروی دشمن است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم اما این وحدت باید بر محورهای صحیح و درست باشد، وحدتی درست است که بر روی مبانی اصلی نظام و امام خمینی(ره) بنا نهاده شده و حول محور ولایت باشد.

قناعت با اشاره به سخنان آیت الله علوی گرگانی پیرامون اطاعت از رهبری گفت: رجال ما باید در همه مراحل تابع رهبری باشند و نباید این طور باشد که هر جا به نفعشان بود اطاعت کنند و جایی که به نفع آن ها نباشد سکوت کنند.

استاندار گلستان اظهار کرد: سومین رسالت ما خودباوری است که خوشبختانه طی این سال ها به آن خوب پرداخته می شود. برای اولین بار امام خمینی(ره) شعار ما می توانیم را مطرح کردند و پس از آن مقام معظم رهبری نیز بر این شعار تاکید کردند.

جواد قناعت گفت: در گذشته نگاه غلط خود باختگی در جامعه وجود داشت که امام خمینی(ره) شعار ما می توانیم را سر دادند و ما اگر تلاش کافی داشته باشیم می توانیم کارهای بزرگ نجام و جهشی را در کشور ایجاد کنیم و دولت نهم نیز از این شعار بیشترین استفاده را به منظور خدمت رسانی به مردم کرد.

وی ادامه داد: الان اتکای کشور به مردم و جوانان بوده و همه ما زیر یک چتر هستیم و باید تلاش و خودباوری را سر لوحه کارهایمان قرار دهیم و در حال حاضر کارهای بزرگی در کشور در بخش های مختلف مانند سلول های بنیادی، پرتاب ماهواره به فضا و ارسال حیات به فضا که تنها در انحصار چند کشور قدرتمند دنیا بود، انجام شده که نشان از این خودباوری است.

وی بیان کرد: امنیت پایداری که در کشور ایجاد شده هم به برکت جان فشانی ها در دوران دفاع مقدس بوده و الان نیز به برکت تولیدات و اختراعات جدید نظامی است، هر تولید نظامی جدید عامل بازدارنده دشمن برای حمله به ایران است و در حال حاضر ما 3 ارتش مقتدر شامل نیروهای ارتشی، سپاه و بسیج داریم که موجب ترس دشمن از ایران می شود.

استاندار گلستان افزود: آخرین رسالت ما نیز امید به آینده درخشان است، غربی ها به دنبال آن هستند که بذر ناامیدی را در کشور بکارند و تمامی جامعه به ویژه قشر جوان را نسبت به آینده کشور ناامید کنند، ما هر روز شاهد پیشرفت های بزرگی در کشور هستیم البته سختی هایی نیز وجود دارد اما این سختی ها و مشکلات نباید مانع پیشرفت ما شوند.

قناعت گفت: اینکه چند کشور ابر قدرت دنیا برای مقابله با ایران تصمیم گیری هایی را می کنند نشان دهنده این است که چرخ توسعه کشور در حال حرکت بوده و آن ها می خواهند جلوی این حرکت و توسعه را بگیرند.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال آن است که ضعف های کوچک ما را بزرگ و دست آوردهای بزرگ ما را کوچک جلوه داده تا از این طریق ناامیدی را در اقشار جامعه گسترش دهد و به کشورهای منطقه که مانند ما انقلاب کردند پیام داده که آینده شما نیز خوب نخواهد شد.

قناعت بیان کرد: ما باید تمام مردم جامعه به ویژه قشر جوان را نسبت به آینده امیدوار و با نشاط کنیم. کشور ما به الگو و اسوه ای برای کشورهای منطقه تبدیل شده و در داخل نیز بدون کمک سایر کشورهای بزرگ دنیا به فناوری های نوین دست پیدا کرده و به استقلال رسیده ایم و ما در شرایط کنونی به نشاط و امید نیاز داریم و هر کس به فراخور حال خود باید این چهار رسالت مهم را انجام دهد