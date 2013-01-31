70 مورد سهم بیمه خودمالکی در دامغان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم نقیبی پیش از ظهر پنج شنبه در نهمین نشست کارگروه اشتغال اداره کل بهزیستی استان سمنان که در دامغان برگزار شد با بیان اینکه سهم بیمه خودمالکی در دامغان 70 مورد جذب شد، افزود: در شهرهای شاهرود و میامی نیز به ترتیب 60 و 24 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده میزان سهمیه اختصاص یافته اشتغال به اداره کل بهزیستی استان سمنان تا پایان سال 91 در سه شهر استان سمنان محقق می شود.

وی یادآور شد: سهم اشتغال به ادارات بهزیستی شهرستان های شاهرود با 170 مورد، شهرستان دامغان با 150 مورد و شهرستان میامی با 30 مورد است که از بیشترین و کمترین سهم اشتغال برخوردار هستند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان سمنان اضافه کرد: جذب تسهیلات خود اشتغالی در شهرستان دامغان طی سالجاری 69 فقره بوده است.

وی افزود: ارزش ریالی هریک از تسهیلات اعطایی خود اشتغالی معرفی شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان دامغان 100 میلیون ریال بوده است.

نقیبی گفت: جذب اعتبار بلاعوض شورای هماهنگی در کمپ ها و مراکز درمانی از مهمترین اقدامات اداره بهزیستی شهرستان دامغان در بحث اشتغال بوده است که می توان به آن اشاره داشت.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان سمنان در پایان از برپایی نمایشگاه مشترک تولیدات مددجویان شهستان های شاهرود و میامی، افتتاح بازارچه محصولات خانگی بانوان دامغانی با همکاری فرمانداری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان به صورت چهارشنبه بازار در محل واحد خدمات شهری شهرداری دامغان در ایام الله دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

به گزارش مهر، در این نشست روسای ادارات بهزیستی شهرستان های دامغان، شاهرود و میامی هریک به صورت جداگانه در رابطه با اشتغال های ایجاد شده در این شهرستان گزارش ارائه دادند.