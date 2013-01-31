اقدام انگلیس در تعطیل کردن سفارت در تهران اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "دیوید میلیبند" در انتقاد از دولت انگلیس گفت: تعطیل کردن سفارت انگلیس در تهران موجب شد تا لندن قدرت درک ایران را از دست بدهد.

وزیر خارجه سابق انگلیس معتقد است که تعطیل کردن سفارت این کشور در تهران موجب شد تا بریتانیا نفوذ خود در ایران را از دست بدهد.

میلیبند که شب گذشته در موسسه "رویال یونایتد سرویس" در خصوص ایران سخنرانی می کرد در ادامه گفت: تعطیل کردن سفارت در تهران برای آنها مایه تاسف نیست بلکه این اقدام برای انگلیس زیان بار بود.

در سال 2011 میلادی و بدنبال اعتراض مردم تهران به دخالت انگلیس در ایران و تصرف سفارتخانه این کشور، لندن دیپلمات های خود را از ایران خارج کرد.

به گفته میلیبند تعطیل شدن سفارت انگلیس در تهران به افرادی که مسئول این کار بودند این فرصت را داد که تبلیغات سنگینی را در خصوص آن به راه بیاندازند و تعطیلی سفارت فقط به نفع آنها تمام شد.