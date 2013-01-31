دنیا زیر سیطره اندیشه الهی ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی سعیدی ظهر پنجشنبه در اولین روز از آغاز گرامی داشت دهه فجر انقلاب در بوشهر با تبریک دهه مبارک فجر به فلسفه غیبت امام زمان(عج) اشاره کرد و اظهار داشت: علت این غیبت عدم آمادگی مردم برای تشکیل حکومت جهانی امام زمان(عج) است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: امروز خداوند اراده کرده دین خود را حاکم گرداند اما حاکمیت دینی اسباب می‌خواهد و اسباب تحقق حاکمیت دینی، مردم و رهبری الهی هستند.

آیت‌الله سعیدی بیان داشت: خداوند رسالتی را که برای ظهور امام عصر(ع) بر روی دوش رهبری و ملت ایران اسلامی گذاشته به پنج آمادگی نیازمند است.

وی به تشریح این موارد پرداخت و افزود: آمادگی فردی و اجتماعی غیر سبب‌ساز و سبب‌ساز، آمادگی ایجاد حکومت دینی قبل از ظهور امام زمان(عج) که توسط امام راحل ایجاد شد، آمادگی تحول همه جانبه در خاورمیانه و آمادگی تحول در عرصه بین الملل از جمله این آمادگی‌ها است.

سعیدی تصریح کرد: نوع چهارم آمادگی تحول در خاورمیانه برای ظهور امام زمان است و تا مادامی که تحول همه جانبه در خاورمیانه نباشد امام زمان ظهور نمی‌کند.

اعطای عزت به‌جای ذلت نتیجه ایستادگی ملت ایران بود



وی خاطرنشان کرد: اسباب و عوامل آمادگی‌های مذکور برای ظهور به نام ملت ایران و رهبری ایران زده شده و شرط آن نیز ایستادگی و بردباری است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نتایج ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم اشاره کرد و گفت: سرنگونی رژیم ستم شاهی، اعطای عزت به‌جای ذلت و حاکمیت حزب الهی‌ها به‌جای طاغوت از جمله این نتایج است.

وی به بررسی سه دوره تاریخی تقابل همه جانبه اراده خداوند با اراده بندگان عصیان‌گر پرداخت و اظهار داشت: دوره اول مربوط به عصر فرعون است که با وجود اینکه وی می‌خواست حضرت موسی به عنوان پیامبر الهی را از بین ببرد اما با اراده الهی در دامان او پرورش یافت و فرعون را مغلوب خویش ساخت.

آیت الله سعیدی افزود: دوره دوم مربوط به زمان ولادت امام عصر(عج) در دوره خفقان عباسی است که با اراده الهی این امام همام بدون وجود شرایط ظاهری حمل در مادرش "نرجس خاتون" متولد شد و حاکم عباسی راه به جایی نبرد.

وی به تقابل اراده خداوند با بندگان ظالم در عصر کنونی اشاره کرد و گفت: این تقابل با دوره‌های گذشته متفاوت است چرا که در دوره‌های گذشته اراده خداوند بر شکل‌گیری شخصیت رهبر الهی بود اما در این عصر اراده خداوند بر تحقق حاکمیت رهبری دینی است.