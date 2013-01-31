کمبودهای "آقای الف" را ببخشید/ پورسرخ و آرزوی بازی در فیلم سه بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست پرسش و پاسخ فیلم "آقای الف" که صبح امروز در ایوان شمس به نمایش درآمد با حضور علی عطشانی کارگردان، پوریا پورسرخ بازیگر، بابک محقق طراح سه بعدی، شاهین نجومی بازیگر، سعید شرفی کیا تهیه کننده، شاهین یارمحمدی تدوینگر و محمد رضا شهیدی فرد در برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی عطشانی گفت: آقای الف به نوعی اولین فیلم جشنواره است که امروز به نمایش درآمد امیدوارم قدم فیلم ما برای جشنواره خوب باشد قطعا اولین کارها سختی های خاص خود را دارند و با کمبودهایی روبرو هستند. امیدوارم هر کم و کسری بوده ما را ببخشید.

وی افزود: آقای الف کار بسیار سختی بود و اگر همدلی دوستان نبود این فیلم شکل نمی گرفت. من در فیلم قبلی ام "در امتداد شب" چند سکانس سه بعدی کار کردم که به جمع بندی خوبی در آن نرسیدیم به همین دلیل از گذشته در فکرم بود تا در این زمینه فیلمی بسازم ولی می دانستم کار سختی است و در این راه اذیت می شوم.

عطشانی درباره نمایش امروز صبح فیلم عنوان کرد: در نمایش آقای الف در ایوان شمس متاسفانه بعد از 10 دقیقه فیلم قطع شد این موضوع هیچ ربطی به فیلم نداشت بلکه دستگاه فن روی پروژکتور سوخت که با تلاش دوستان این موضوع برطرف شد. من هنوز در اولین نمایش در جریان بازخوردهای مخاطبان قرار نگرفتم و نمی دانم واکنش آنها چیست.

در ادامه پورسرخ با زیگر فیلم گفت: من به نوبه خودم از عطشانی و شرفی کیا تشکر می کنم این پروژه سخت بود و ساخت آن بدون حمایت دولت قابل تحسین است همه ما دلی کار کردیم و کمتر کسی به فکر دستمزد بود.

وی درباره بازی خود در این فیلم افزود: بازی در فیلمهای سه بعدی کمی سخت تر است زیرا زمان بیشتری بین یک پلان برای ست کردن لازم بود و در این شرایط حفظ راکورد سخت است.

پور سرخ ادامه داد : روزی که خبر کلید خوردن این فیلم را در مطبوعات خواندم بسیار دوست داشتم در فیلم حضور پیدا کنم که خوشبختانه این اتفاق برای من افتاد. من در حال حاضر در شرایط بدی هستم. مبلغ پولی را از من دزدیده اند اما امروز به خاطر این فیلم به میان شما آمده ام از همه دوستان در این پروژه تشکر می کنم آقای الف باعث شد ترس من از مرگ کمتر شود.

شرفی کیا تهیه کننده آقای الف عنوان کرد: از همان ابتدا بنای ما به ساخت یک فیلم سه بعدی بود و قطعا می دانیم که مشکلاتی برای اکران این فیلم وجود دارد واحتمالا این بخش از کار گسترده نیست. سعی می کنیم با گروههای مختلفی برای اکران وارد مذاکره شویم و در سینماهای دو بعدی این فیلم را نمایش دهیم.

وی افزود:سینمای ایران باید به سمت سه بعدی حرکت می کرد و ما این تجربه رابرای اولین بار انجام دادیم هزینه یک فیلم سه بعدی در سینمای ایران 30 بیشتر از یک فیلم معمولی است.

علی عطشانی درا دامه درباره انتخاب فیلمنامه آقای الف گفت: من اگر قرار بود فیلمنامه دیگری انتخاب کنم به سرانجام نمی رسید به همین دلیل فیلمنامه کم هزینه ای را انتخاب کردم تا بیشتر هزینه را برای سه بعدی صرف کنم. باور کنید سختی های این فیلم بدون حضور بابک محقق طراح سه بعدی امکان پذیر نبود.

درادامه محقق افوزد: تکنولوژی که ما آماده کردیم به سال 85 برمی گردد درابتدا برای گرفت هر پلان یک ساعت ونیم زمان استفاده می شد اما بعد روی دستگاه کار کردیم و زمان را به 5 دقیقه رساندیم.

وی ادامه داد: خیلی خوشحالم که امروز این فیلم را روی پرده دیدم و نتیجه 6 سال زحمتم به نتیجه رسد من 6 سال روی این پروژه کار کردم اما کسی جرات نداشت که از آن استفاد کند جا دارد از آقای شرفی کیا و عطشانی برای این جسارت تشکر کنم.

در ادامه شاهین یارمحمدی درباره تدوین آقای الف گفت: تدوین این کار با آثار دیگر تفاوت داشتن وقتی راش هارا دیدم با یک فضای جدیدی روبرو شدم 5 ماه تدوین طول کشید ما باید احتیاط می کردیم مخاطب در برخی صحنه ها اذیت نشود.

شاهین نجومی دیگر بازیگر فیلم و سرمایه گذار آن عنوان کرد: عطشانی در تمام فیلم مانند یک برادر در کنار من بود و به من کمک می کرد. پوریا پورسرخ هم دوستی را برای من در این کار تمام کرد. امیدوارم در سال دیگر با فیلم تازه ای اینجا باشم.همچنان بحث آموزش را پیگیری می کنم و خیلی به سرمایه ای که گذاشته ام فکرنمی کنم زیرا ساخت این فیلم برایم اهمیت بیشتری داشت.