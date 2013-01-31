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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

مسعودیان راد خبر داد:

امسال 8000 کودک در سیستان و بلوچستان از خدمات تغذیه‌ کمیته امداد بهره‌ مند شدند

امسال 8000 کودک در سیستان و بلوچستان از خدمات تغذیه‌ کمیته امداد بهره‌ مند شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: در هفت ماه سالجاری هشت هزار کودک در این استان از خدمات تغذیه‌ای کمیته امداد بهره‌ مند شدند.

محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان در کنار اشتغالزایی برای مددجویان و همچنین توانمند سازی فکری، به سلامت آنها نیز توجه داشته و خدمات مختلفی را در این خصوص ارائه می ‌دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات کمیته امداد سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه برگزاری دوره‌ های آموزشی بهداشتی برای مددجویان است، گفت: در این دوره‌ ها موضوعات مختلفی در خصوص رعایت بهداشت فردی در محیط خانواده و اجتماع به مددجویان آموزش داده می‌ شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پرداخت کمک هزینه تغدیه به کودکان زیر شش سال از دیگر فعالیت های این نهاد است، افزود: به علت اینکه کودکان در سن رشد قرار دارند، از همین رو ارائه خدمات تغذیه‌ ای به آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌ کند.

وی بیان داشت: در هفت ماه امسال هشت هزار کودک در سیستان و بلوچستان از طرح تغذیه کمیته امداد به مبلغ 10 میلیارد و 754 میلیون ریال بهره مند شدند.

وی به طرح‌ های مشارکتی اجرایی کمیته امداد نیز اشاره کرد و گفت: طرح‌ های اکرام ایتام، رضوان، ماعون، احسان حسینی، رحمت، احسان دانش آموزی و ... از جمله طرح های مشارکتی اجرایی کمیته امداد است.

کد مطلب 1804930

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