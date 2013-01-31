دهه فجر تجلی قدرت اسلام و اراده ملت مسلمان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر پنج شنبه در جمع مسئولین و اعضا ستاد برگزاری دهه فجر شهرستان نهاوند در مسجد امام خمینی(ره) اظهار داشت: به برکت خون شهدا پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، آرمان‌های نظام مقدس اسلامی ایران سراسر دنیا را فرا گرفته است.

حجت الاسلام مغیثی گفت: موج آزادی خواهی و استقلال‌طلبی امروز در سراسر دنیای اسلامی طنین‌انداز شده و مقاومت کشورهای مسلمان در برابر ظلم و ستم استکبار جهانی از مصادیق صدور انقلاب است.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران با وجود انواع توطئه‌ها و دشمنی ها به برکت حضور آگاهانه ملت بزرگ ایران همچنان استوار و با صلابت ایستاده است.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به مسلمانان و آزادگان جهان آموخت که ایستادگی در برابر ظلم و جور، ارزش هرگونه مقاومت و بردباری را دارد و نتیجه آن عزت و پیروزی انسانهای آزاده است.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته به دستاوردهای ارزنده و گرانقدری در عرصه بین‌المللی و داخلی دست یافته که مهمترین آنها ابلاغ و انتقال پیام اصیل انقلاب اسلامی به ملت‌های آزادیخواه و درد کشیده جهان است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: امسال به رغم شیطنت‌های مختلف استکبار در حوزه اقتصادی و تحریم‌های شکننده باید به گونه‌ای حرکت کرد تا دشمنان بیش از گذشته رسوا و ماهیت پلید آنها برملا شود.

حجت الاسلام مغیثی افزود: آمار موفقیت‌های و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته بسیار چشم‌گیر و بی‌نظیر است و مسئولان باید این دستاوردها را به مردم معرفی کنند.