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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

اعلام برگزیدگان تئاتر فجر/

"ویتسک"،"مرد مقابل" و "قیاس الدین مع الفارق" تندیس ها را به خانه بردند

"ویتسک"،"مرد مقابل" و "قیاس الدین مع الفارق" تندیس ها را به خانه بردند

سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی به کار خود پایان داد که نمایش های"ویتسک"،"مرد مقابل" و"بازی خانه غیاث الدین مع الفارق" بیشترین جوایز را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان بخش های مختلف سی ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دراختتامیه این جشنواره با حضور هنرمندان، مدیران و محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری به این شرح اعلام شد.

آرا مسابقه پوستر

تقدیر:
 حامد بارئی طبری برای طراحی پوستر نمایش به سلامت جاده
بابک صفری برای طراحی پوستر نمایش کبوتری ناگهان

رتبه سوم:  خیام مؤیدی برای طراحی پوستر نمایش غرغشه در فرکانس دوخت
رتبه دوم:  مهدی فاتحی برای طراحی پوستر نمایش پاورقی
رتبه اول: آرش تنهایی برای طراحی پوستر نمایش سرگذشت دو روزنامه نگار

هیأت داوران: ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی، مهدی مهدیان
 
آرا مسابقه عکس
تقدیر: لیلی صدیق برای عکاسی از نمایش آمدیم نبودید رفتیم
شرمین ولی محمد برای عکاسی از نمایش تغییرات غم انگیز برای آقای صاد  
رتبه سوم: سرکار خانم آوا کیایی برای عکاسی از نمایش سومین شنبه هفته که به اشتباه به اون می¬گن دوشنبه
رتبه دوم: رضا قاسمی زرنوشه برای عکاسی از نمایش خاطره¬ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود
رتبه اول: کاوه کرمی برای عکاسی از نمایش خیاط ناشی و چهار اپیزود دیگر

هیأت داوران: سیامک زمردی مطلق، ناصر عرفانیان و ابراهیم حسینی
 
آرا مسابقه رادیو تئاتر
بازیگری زن
برگزیده: سحر حاجی آغاسی بازیگر نمایشهای رادیویی یک دروغ زیبا و شبیه شمر و فریبا طاهری-فرد بازیگر نمایش رادیویی همه دزدها که دزد نیستند .
بازیگری مرد
برگزیده: امیر جوشقانی بازیگر نمایش رادیویی همه دزدها که دزد نیستند و بیوک میرزایی بازیگرنمایش رادیویی جلد اول چاپ آخر . 
تهیه کنندگی
برگزیده: فرشاد آذرنیا تهیه کننده نمایش رادیویی همه دزدها که دزد نیستند  
نمایشنامه نویسی
برگزیده: بابک صفی خانی برای نمایش یک دروغ زیبا  
آراهیئت داوران مسابقه ایران
موسیقی
تقدیر: فرشاد فزونی برای موسیقی نمایش ترن
برگزیده: سیاوش لطفی برای موسیقی نمایش پوتین¬های عمو بابا
طراحی صحنه
کاندیداها:
تقدیر: سینا ییلاق بیگی طراح صحنه نمایش طعم آلوی جنگلی
برگزیده: سید محمد مساوات طراح صحنه نمایش بازیخانه قیاس الدین مع الفارق
بازیگری مرد
 برگزیده: فرزین صابونی بازیگر نمایش ترن
بازیگری زن
تقدیر: رویا نونهالی بازیگر نمایش طعم آلوی جنگلی
آناهیتا همتی بازیگر نمایش تعبیر یک رویا
گیتی قاسمی بازیگر نمایش من 15 سال گریه نکردم
برگزیده: رویا افشار بازیگر نمایش درخشش در ساعت مقرر
نمایشنامه نویسی
برگزیده: میلاد اکبر نژاد نویسنده نمایش کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود
کارگردانی
تقدیر: فریدون ولایی کارگردان نمایش سایه¬ها و باد  
سید محمد مساوات کارگردان نمایش بازیخانه قیاس الدین مع الفارق
برگزیده: سرکار خانم سیما تیرانداز کارگردان نمایش مرد مقابل
هیأت داوران: رحمت امینی، محمدعلی خبری، محمود عزیزی، فریدون علیاری، تاجبخش فنائیان 
آرا برگزیدگان مسابقه بین الملل
موسیقی
برگزیده: بابک مهری برای موسیقی نمایش گیل گمش از ایران
طراحی لباس
برگزیده: آتوسا قلم فرسایی برای طراحی لباس نمایش هملت از ایران
طراحی صحنه
برگزیده: منوچهر شجاع طراح صحنه نمایش هملت از ایران
بازیگری مرد
تقدیر: فربد فرهنگ بازیگر نمایش تل ضحاک محصول ایران و سوئیس
برگزیده: مرتضی اسماعیل کاشی   بازیگر نمایش ویتسک از ایران
بازیگری زن
تقدیر: هانیه توسلی بازیگر نمایش قرار از ایران
برگزیده: پانته آ پناهی ها بازیگر نمایش ویتسک از ایران
نمایشنامه نویسی
تقدیر: نسیم احمدپور نویسنده بخش تل از نمایش تل ضحاک به عنوان یک متن اقتباسی و طلا معتضدی نویسنده نمایش قرار به عنوان یک متن اورژینال
کارگردانی
برگزیده: علی اصغر دشتی و نیکلاس هلبلینگ کارگردانان نمایش تل ضحاک محصول ایران و سوئیس
جایزه ویژه
برگزیده: گروه نمایش ویتسک به کارگردانی رضا ثروتی از ایران
 
هیأت داوران: داود رشیدی، مسعود رایگان، مجید سرسنگی، جنت سلیم آوا، ماریوس گولاج
 
آرا مسابقه تئاتر خیابانی
موسیقی
تقدیر: عبدالرضا غلامی آهنگساز نمایش خیابانی چه پی و چوچاپ
برگزیده: کیارش رحیمی ، محمد زارع و علیجان اسماعیلی برای موسیقی نمایش خیابانی مترسک .
طراحی
تقدیر: مهتاب سیف¬علی¬پور و جناب آقای محسن فاریابی طراحان نمایش خیابانی چه پی و چوچاپ
برگزیده: مصطفی کولیوندی طراح نمایش خیابانی هفت خوان از تولید به مصرف از دهلران
بازیگری زن
تقدیر: فاطمه علی¬پرست بازیگر نمایش خیابانی افسانه آه از لاهیجان
فاطمه رادمنش بازیگر نمایش خیابانی چه پی و چوچاپ از جیرفت
برگزیده: مرجان قاسمی بازیگر نمایش خیابانی هفت خوان از تولید به مصرف از دهلران
بازیگری مرد
تقدیر: مرتضی کهن بازیگر نمایش خیابانی در انتظار افتتاح از تهران مصطفی کولیوندی بازیگر نمایش خیابانی هفت خوان از تولید به مصرف از دهلران
برگزیده: علی¬محمد رادمنش بازیگر نمایش خیابانی چه پی و چوچاپ از جیرفت
طرح و ایده
تقدیر: حیدر رضایی برای طرح نمایش خیابانی هفت خوان از تولید به مصرف
برگزیده:  علی¬محمد رادمنش برای طرح نمایش خیابانی چه پی و چوچاپ از جیرفت
کارگردانی
تقدیر: حیدر رضایی کارگردان نمایش خیابانی هفت خوان از تولید به مصرف
برگزیده: علی محمد رادمنش کارگردان نمایش خیابانی چه پی و چوچاپ از جیرفت.
هیأت داوران:حسن دولت آبادی، مسلم قاسمی، شهرام نوشیر

 آرا مسابقه مناطق
موسیقی
تقدیر: سعید تهرانی برای موسیقی نمایش رابینسون کروزوئه
برگزیده: محمد فرشته نژاد برای موسیقی نمایش آن سٌم¬ها سرگذشتمان نبشت
طراحی صحنه
تقدیر: مسلم نارکی طراح صحنه نمایش پرخاش های زنی که مادر بود ازگچساران
برگزیده:  امیر حسین دوانی طراح صحنه نمایش پروانگی
بازیگری مرد
تقدیر: مهران امام بخش بازیگر نمایش زمان لرزه از تهران،  صاحب آهنگر بازیگر نمایش تولدت مبارک سامی از ساری
برگزیده: بهرام افشاری بازیگر نمایش رابینسون کروزوئه
بازیگری زن
تقدیر از بازیگر خردسال: بازیگر نمایش شب بخیر کوچولو سرکار خانم کیانا فتح نیا ،  مریم عطیه میرزایی بازیگر نمایش خون و ماتیک از کرمانشاه،  طیبه نیک آزاد بازیگر نمایش خانه شیشه ای از آبادان
برگزیده: رویا میر علمی بازیگر نمایش زمان لرزه
نمایشنامه نویسی
تقدیر: حمیدرضا نعیمی برای نمایشنامه رابینسون کروزوئه
علی افضل برای نمایشنامه پروانگی
برگزیده: اصغر گروسی نویسنده نمایش زمان لرزه
کارگردانی
تقدیر: میلاد نیک آبادی کارگردان نمایش رابینسون کروزوئه
علی حیدری کارگردان نمایش خانه شیشه¬ای
برگزیده: عامر مسافر کارگردان نمایش پروانگی

هیأت داوران: نصراله قادری، مصطفی مختاباد، حسین مسافر آستانه
 
کد مطلب 1804932

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