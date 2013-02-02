530 نفر در قم عضو انجمن ام اس هستند

محمد جواد سلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی انجمن ام اس در این استان عنوان کرد: هم اکنون 530 نفر عضو انجمن ام اس استان قم هستند که 80 درصد این تعداد را بانوان تشکیل می دهند.



وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که بیماران ام اس در استان نزدیک به 800 نفر باشند عنوان داشت: شیوع این بیماری در سن 20 تا 40 سالگی است و زنان سه الی چهار برابر بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا می شوند.



مدیر عامل انجمن ام اس با اشاره به اینکه این بیماری تا پنج سال ممکن است قابل تشخیص نباشد ابراز کرد: این بیماری شامل چهار گرید است که از گرید اول که میران ضعیف تری است تا گرید چهار که فلج اندام را به دنبال دارد شامل می شود.



وی درباره خدمات این انجمن به بیماران عنوان داشت: با معرفی نامه این انجمن بیماران و خانواده های آنان به طوررایگان از خدمات بیمه ایرانیان بهره می برند و همچنین برخی از داروهایی که با معرفی این انجمن صورت می گرید رایگان در اختیار افراد عضو قرار می گیرد.



سلمی زاده با اشاره به اینکه تاکنون درمان قطعی برای این بیماری تشخیص داده نشده است به هزینه های زیاد داروهای این بیماران اشاره داشت و گفت: اگر بیماران ام اس بخواهند از داروهای خارجی استفاده کنند ماهیانه نزدیک به سه میلیون تومان هزینه داروهای آنان می شود که با توجه به برخی از جایگزینی ها داروهای ایرانی برخی از بیماران از داروهای ایرانی استفاده می کنند.



وی ضمن تاکید برکمک های مردم برای این بیماران اضافه کرد: برخی از بیماران ام اس به دلیل اوج بیماری توانایی انجام کار را ندارند و بخصوص این مشکل در مردان زندگی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و از سویی دیگر بیمه نیز این افراد را به عنوان از کار افتاده نمی پذیرد که همین نکته زندگی بیمارانی که در گریدهای سه به بالا هستند و مشکلات فراوان حرکتی دارند را تحت تاثیرقرار می دهد.