کشف 94 فقره سرقت با دستگیری 23 سارق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره اظهارداشت: روز گذشته ماموران کلانتری 17 قزوین یک سارق دوچرخه را در قزوین دستگیر کردند که این متهم تاکنون به پنج فقره سرقت دوچرخه معترف شده است.



وی بیان کرد: در این مدت ماموران این نیرو نه نفر سارق سیم برق را در این استان شناسایی و دستگیر کردند که این متهمان تاکنون به 29 فقره سرقت سیم برق اعتراف و از آنان یک تن سیم برق سرقتی کشف وضبط شده است.



این مسئول ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران این نیرو چهار سارق احشام در این استان دستگیر شدند که این متهمان تاکنون به دو فقره سرقت احشام معترف و از آن 142 راس گوسفند سرقتی کشف و ضبط شده است.



جعفری نسب عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان قزوین نیز پنج سارق داخل خودرو را در قزوین دستگیر کردند که این سارقان در بازجویی های فنی پلیسی به ارتکاب 22 فقره از ین نوع سرقت ها اعتراف کرده اند.



وی، دستگیری دو سارق ساختمان های نیمه کاره و کشف 29 فقره از این نوع سرقتها را از دیگر اقدامات ماموران این نیرو برشمرد.



فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: همچنین با تلاش ماموران این نیرو یک سارق اماکن خصوصی با سه فقره سرقت و یک کیف قاپ با سه فقره سرقت در قزوین دستگیر شدند.