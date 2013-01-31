  1. هنر
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

دزدی از پوریا پورسرخ/ پایان ترس از مرگ با بازی در "آقای الف"

دزدی از پوریا پورسرخ/ پایان ترس از مرگ با بازی در "آقای الف"

پوریا پورسرخ در حالی امسال در جشنواره فیلم فجر حضور یافت که به گفته خودش حال روحی خوبی نداشت؛ چراکه پول زیادی از او دزدیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا پورسرخ بازیگر نقش اصلی فیلم "آقای الف" با حضور در نشست خبری این فیلم در برج میلاد از آرزو و علاقه اش برای بازی در یک فیلم سه بعدی سخن گفت.

وی البته به گفته خودش امروز حالی خوبی ندارد زیرا پول زیادی را از او دزدیده اند.

او همچنین گفت: اما امروز به خاطر این فیلم به میان شما آمده ام و از همه دوستان در این پروژه تشکر می کنم. "آقای الف" باعث شد ترس من از مرگ کمتر شود.

نکنه جالب درباره فیلم عطشانی این بود که در زمان نمایش آن در ایوان شمس دستگاه فن روی پروژکتور سوخت و نمایش فیلم برای مدتی قطع شد.

کد مطلب 1804936

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