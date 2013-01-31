95 در صد بیماران مبتلا به کمردرد نیازمند عمل جراحی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد امیدی کاشانی قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین علت شایع مراجعه به کلینیکهای درمانی کمر درد است و ‌95 در صد از بیماران مبتلا به کمردرد نیازمند عمل جراحی نیستند.

وی بیان کرد: افراد ممکن است سالانه چند بار مبتلا به کمر درد شوند اما اغلب آنان با مراقبت های ساده بهبود می یابد.

وی تاکید کرد: بخشی اندکی از مبتلا به کمر درد نیازمند عمل جراحی هستند و درمان تخصصی لازم دارند و این بیماری زندگی آنان را دچار اختلال می کند.

امیدی کاشانی یادآور شد: پزشکان با توجه به علائم بالینی می توانند نوع کمر درد را تشخیص داده و تنها در صورت نیاز به عملهای جراحی از روشهای تشخیصی "ام ار ای" و "سی تی اسکن" استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه در موارد حاد این بیماری ایجاد اختلال در زندگی و گاهی دفع ادرار و مدفوع می کند افزود: تصادفات، وجود تومور در ناحیه کمر، بیماریهای التهابی از عوامل ایجاد کمر درد و انجام عملهای جراحی در این بیماران است.

عضو مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بلندی قد، چاقی، شغل‌های سنگین، ‌حمل بار، عوامل ژنتیک،ورزش نکردن و برداشتن نادرست اجسام ایجاد کمر درد در افراد می کنند.

وی در خصوص پیشگیری از این بیماری متذکر شد: تغذیه مناسب، کاهش وزن به ویژه چاقی شکمی، رعایت روش های مناسب در جابه جایی و حمل وسایل را در پیشگیری موثر دانست.

امیدی کاشانی افزود: انجام عملهای کم تهاجمی آندوسکوپیک دیسک کمر از روشهای متداول است و این عملها در مواردی از دیسک کمر که دیسک های برجسته موضعی هستند و به طور کامل ناحیه مرکزی نخاع را درگیر نکرده است کاربرد دارد.

وی تاکید کرد: در روش کم تهاجمی اعمال ستون فقرات و دیسک کمر با استفاده از میکروسکوپ های پیشرفته و آندوسکوپی و با برش های دو تا سه سانتی متری انجام می شود.

اعمال جراحی کمتر تهاجمی دیسک کمر در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه از جمله بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام می شود.