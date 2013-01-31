کودکان مشهدی تولد انقلاب را جشن می گیرند/ برگزاری اختتامیه "به رسم حماسه"

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد از برگزاری جشن تولد انقلاب ویژه کودکان به مناسبت ایام دهه فجر خبرداد.

نعمت فیروزی گفت: این مراسم که "جشن تولد انقلاب" نام گرفته است از سوی کانون های کودک در تمامی فرهنگسراها طی دهه فجر برگزار می شود و ضمن برگزاری جشن از کودکان می خواهند که سوره فجر و ترجمه آن را حفظ کنند و در مسابقه حفظ این سوره شرکت کنند.

وی ادامه داد: پس از اینکه برندگان همه فرهنگسراها مشخص شدند سه نفر برتر هر فرهنگسرا اعلام شده و در مراسم اختتامیه جشن تولد انقلاب که در فرهنگسرای انقلاب برگزار می شود باهم به رقابت می پردازند و علاوه اهدای جوایز به همه برندگان این مسابقه از سه نفر برگزیده نیز تقدیر می شود.

فیروزی در ادامه بیان داشت: این جشن که ویژه گروه سنی 7تا12سال برگزار می شود شامل اجرای برنامه هایی مانند سرودهای انقلابی، مسابقه برگزاری نمایشگاه عکس مفهومی انقلاب، توزیع نرم افزار فریادهای انقلاب و برنامه های شاد ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود.

وی گفت: مراسم اختتامیه جشن تولد انقلاب در روز جمعه مصادف با 27بهمن ماه جاری برگزار می شود

"به رسم حماسه" در مشهد به حماسه سرایی خود پایان می دهد

مدیر فرهنگسرای انقلاب اسلامی از برگزاری مراسم اختتامیه "به رسم حماسه " به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر خبر داد.

نعمت فیروزی گفت: به رسم حماسه ویژه برنامه ای بود که قرار بود نهم دی را به دهه فجر برساند و به قول اعضای آن پس از طی چهل روز، و رسیدن به چله انقلابی در 21بهمن به کار خود پایان دهد.

وی افزود: در حال حاضر گروه های سرود این برنامه در حال بازبینی می باشند تا گروههای برتر مشخص شوند و همچنین اشعار شاعران نیز در حال ارزیابی است.

فیروزی ادامه داد: یکی از نکات برجسته این مراسم تقارن اختتامیه دو هنر سرود و شعر است زیرا کمتر پیش آمده که در یک مراسم از هنرمندان دو گروه تقدیر شود همچنین قرار است شاعران برتر به شعر خوانی بپردازند و دو گروه برتر سرود نیز برنامه هایی اجرا کنند.

مسابقه "ما قوم برگزیده ایم" مردان جهادی را معرفی می کند

همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی مسابقه" ما قوم برگزیده ایم "، به همت فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

این مسابقه زندگی جهادی افرادی که با تلاش برای امنیت کشور و حفظ نظام اسلامی ایران به شهادت رسیدند را معرفی می کند.

قوم برگزیده مسابقه ای کتبی است که می تواناز طریق آن حداقل مطالبی را به مخاطب در مدت زمان کوتاهی ارائه کرد و مفهوم زندگی جهادی و زندگی انقلابی را در مصداق هایی که در این مسابقه ارائه شده است معرفی کرد.

این مسابقه با طرح این سوال که برگزیده ها چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی داشتند که آنها را نسبت به دیگران برگزیده کرده است اجرا می شود.

مسابقه "ما قوم برگزیده ایم"، در تیراژ 150 هزار با آغاز بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در تمامی ایستگاه هایی که به همین مناسبت در سطح شهر هستند توزیع خواهد شد.