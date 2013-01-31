  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

رضایی در گفتگو با مهر:

چشم و گوش مردم برای انتخاب رئیس جمهور بعدی باز شده است/ ائتلاف بعد از انتخابات

چشم و گوش مردم برای انتخاب رئیس جمهور بعدی باز شده است/ ائتلاف بعد از انتخابات

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اتفاقات افتاده مردم چشم و گوششان بیشتر باز شده و نیروهای مستقل شانس بیشتری از نیروهای وابسته به جناح های سیاسی در کسب آراء خواهند داشت.

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم در انتخابات آینده چون دیگر دوره ها پرشور و به صورت حداکثری شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در این دوره با توجه به اتفاقات افتاده مردم چشم و گوششان بیشتر باز شده و سعی خواهند کرد انتخاب درستی داشته باشند و فکر می کنم نیروهای مستقل مردمی نسبت به نیروهای وابسته به جناح ها شانس بیشتری داشته باشند.

وی در خصوص ائتلاف در این دوره از انتخابات گفت: ائتلاف بعد از انتخابات!

وی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای ورود گرایشات مختلف وجود دارد، گفت: بله فضا وجود دارد و همه جناح ها می توانند در این دوره کاندیدا داشته باشند.

وی اضافه کرد گفت: به نظر من همه باید باشند چراکه نظام متعلق به جناح خاصی نیست و متعلق به همه جریانات و اقشار جامعه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اصل هدفمندی درست است اما روش درست نیست. باید پول را با روش درآمدی به مردم بدهیم تا شاهد تورم نباشیم.

کد مطلب 1804940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید