چشم و گوش مردم برای انتخاب رئیس جمهور بعدی باز شده است/ ائتلاف بعد از انتخابات

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم در انتخابات آینده چون دیگر دوره ها پرشور و به صورت حداکثری شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در این دوره با توجه به اتفاقات افتاده مردم چشم و گوششان بیشتر باز شده و سعی خواهند کرد انتخاب درستی داشته باشند و فکر می کنم نیروهای مستقل مردمی نسبت به نیروهای وابسته به جناح ها شانس بیشتری داشته باشند.

وی در خصوص ائتلاف در این دوره از انتخابات گفت: ائتلاف بعد از انتخابات!

وی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای ورود گرایشات مختلف وجود دارد، گفت: بله فضا وجود دارد و همه جناح ها می توانند در این دوره کاندیدا داشته باشند.

وی اضافه کرد گفت: به نظر من همه باید باشند چراکه نظام متعلق به جناح خاصی نیست و متعلق به همه جریانات و اقشار جامعه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اصل هدفمندی درست است اما روش درست نیست. باید پول را با روش درآمدی به مردم بدهیم تا شاهد تورم نباشیم.